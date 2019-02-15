Ali Erbaş: Gençler, ümmetin ve insanlığın umut nesli

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Kötülüklerle mücadelenin en iyi yolu, iyilikleri çoğaltmak ve kötülüğe alan açmamak, alan bırakmamaktır." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kötülüklerle mücadelenin en iyi yolu, iyilikleri çoğaltmak ve kötülüğe alan açmamak, alan bırakmamaktır. Eğer bir alanda iyilik olursa, boşluk kalmazsa kötülük oraya giremez ama tabiat da boşluk kabul etmez." dedi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansta "İslam ve Gençlik" konulu konuşma yapan Erbaş, gençlere çok önem verdiklerini, Türkiye'de ilk, orta, lise ve üniversitelerde yaklaşık 25 milyon genç ile çocuğun eğitim gördüğünü ve bunun en büyük zenginliklerden biri olduğunu söyledi.

Erbaş, "Dünyada 25 milyonun altında olan 150'ye yakın ülke vardır. Demek ki 150'ye yakın ülkeden daha fazla bizim öğrencimiz var. İlkokul ve üniversite sonuna kadar sahip olduğumuz öğrencilerimiz. İşte gençliğimiz bunun için çok önemli. 'Geleceğimizin teminatı' diyoruz biz gençlerimize, 'ümmetin ve insanlığın umut nesli' diyoruz gençlerimize, bu yüzden. Gençlerimiz için ne yapsak, gecemizi gündüzümüze katsak azdır. Bunun için şu ana kadar göreve başladığım günden bu güne, 18. ilimizi ziyaret ettik ve o illerin üniversitelerine gittik." diye konuştu.

Erbaş, Kur'an ve sünnetin izinde kurulan İslam medeniyetinin; merhametin, güzel ahlakın, bir arada yaşamanın en güzel örnekleriyle dolu olduğunu anımsatarak, "Bizim tarihimizde farklı inançlar, kültürler, mezhepler, meşrepler, yüz binlerce, milyonlarca insan bir arada yaşamışlar, komşuluk yapmışlar. Çeşitli fitne, tefrika yapmak isteyenler hep olmuş, bugün var, yarın da olacaktır. Ama bizim milletimiz onlara hiçbir zaman değer vermeyecek, doğru bildiği yoldan yürüyecek." dedi.