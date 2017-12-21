Ali Fuat Başgil unutulmaz

Türkiye demokrasi tarihinde mücadelesi ile yer edinmiş, düşünce dünyamızın önemli fikir ve ilim adamlarından Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil, düzenlenen bir sempozyum ile anılarak yad edildi.

Ankara’da gerçekleştirilen; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muhafazakâr Düşünce Dergisi ve Genç Memur-Sen tarafından düzenlenen Prof. Dr. Ali Fuat Başgil sempozyumu açılışında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, demokrasi tarihinin kilit isimlerinden Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in aziz hatırasını yaşatmaya azmetmiş bir toplulukla beraber olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in 27 Mayıs darbesiyle, yeniden şekillenen vesayet sistemine karşı, demokrasi ve millet iradesi adına hem fikirleriyle hem de şahsiyetiyle mücadele etmiş bir kahraman olduğunu ifade eden Yalçın, 27 Mayıs darbesini alkışlayan akademiye karşı sesini yükseltmiş olmasının halen hafızalarda olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı adaylığının bu bağlamda önemli olduğunu vurgulayan Yalçın, vesayetçilerin tehditleri ile adaylıktan çekilmesinin de asla unutulmaması gerektiğini söyledi.

DEMOKRASİ MÜCADELESİ VERMİŞTİ

Yalçın, Başgil’in demokrasi sloganı atanlardan değil, bizzat demokrasi için harekete geçen ve eylem içinde olan bir fikir ve eylem adamı olduğunu ifade ederek, “Geçmiş zamanlarda basın ve kültür hayatını hegemonya altına alanlar, hocayı unutturmaya çalıştılar, onun demokratik mücadelesini sukut suikastine uğratarak yok saydılar. Ama başaramadılar... Bu toplantı onun delillerinden birisidir” şeklinde konuştu. “Ali Fuat Başgil hoca Darbecilerin göstermelik demokrasilerinin ipliğini pazara çıkardı” diyen Yalçın, “Vesayetin yeniden kurgulandığı, bütün kurum ve kuruluşların Amerika çıkarları doğrultusunda şekillendirildiği bir dönemde, darbecilerin oluşturmak istediği sisteme karşı çıkarak adını demokrasi tarihine yazdırmıştır” ifadelerini kullandı.

Ankara - Fatih Karagöz

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