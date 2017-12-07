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Anaokulunda da sınıfta kaldık

07 Aralık 2017, Perşembe 21:46
Eğitimde geri kalınan en önemli konunun okul öncesi eğitim oranı olduğunu belirten MillÎ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Eksikliklerimizin nerede olduğunu biliyoruz ve farkındayız. Bunları da gidermek için mücadele ediyoruz” dedi.

Çeşitli ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere geldiği Manisa’da konuşan Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye’deki eğitim altyapısının çok büyük bir oranda tamamlanmak üzere olduğunu dile getirerek, eğitim kalitesinin 13 yıl içinde önemli oranda arttığını dile getirdi. Derslik başına düşen öğrenci sayısının 22 olduğunu aktaran Yılmaz, geri kalınan en önemli hususun eğitim öncesi okul oranı olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Hakkâri’de, okul öncesi yüzde 80’i yakalamış durumda. Erzincan’da yüzde 90 oranında, Antalya’da yüzde 70 ve Sivas’ta yüzde 60 civarında diğer illere nazaran biraz daha düşük. Bu eksikliklerimizin nerede olduğunu biliyoruz ve farkındayız. Bunları da gidermek için mücadele ediyoruz.” diye konuştu.

ÇALIŞMAMIZ GEREKİR

21. Yüz yıl Türkiye’nin yüz yılı yapmak için bir ve beraber olmak gerektiğine işaret eden Bakan Yılmaz, “80 milyonu kardeş bilmemiz lâzım ve gelecek için umutları arttırarak çalışmamız gerekir. Onun için de bir ve beraber olmamız lâzım. Birbirimizi kardeş olarak kucaklamamız lâzım. Eğer biz bunu yaparsak inşallah 21.  yüzyıl Türkiye’nin yüz yılı olacak. Bunda da en büyük pay siyaset kurumlarına düşecektir. Eğer yerelde teşkilâtınız yoksa Ankara’dan çıkamazsınız. Türkiye’de 50’nin üzerinde parti var ve seçime giren 20 ye yakın parti var. Bunlardan halka ulaşanı 8-10 tanedir. Teşkilâtlar halkın birebir kopyası ise Ankara’da halkı iyi temsil eder.”

AA

Etiketler: anaokulu
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