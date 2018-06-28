"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Ankara Valiliği YKS için ek tedbirler aldı

28 Haziran 2018, Perşembe 17:45
Başkentte YKS'nin yapılacağı okul ile kamu binalarının bahçe ve çevresine hafta sonunda hiçbir vasıtanın park etmesine izin verilmeyecek, yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapılmayacak.

Ankara Valiliğinden, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara sakin ve güvenli sınav ortamı temin edilmesi için tüm vatandaşların hassasiyet göstermeleri gerektiği belirtilerek, bu hafta sonu okul ile kamu binalarının çevrelerine hiçbir vasıta park edilmesine izin verilmeyeceği, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ve belediye ekiplerince de yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapılmayacağı bildirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sınavın güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi ve gençlerin hedefledikleri sonuçları almaları için sınavın yapılacağı 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinden bir önceki gün ile sınavın bitimine kadar olan süre içinde sürücülerin gereksiz klakson çalmaması, gürültüye sebep olacak düğün ve asker uğurlama konvoyu oluşturulmaması gerektiği belirtildi.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ve belediyeler tarafından sınav günü yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapılmayacağı ve sorumluluk alanlarındaki tüm yolların trafiğe açık tutulacağı ifade edildi.

Belediyeler tarafından sınav merkezlerine gidecek güzergahların levhalarla belirlenmesi ve toplu taşıma seferlerinin aksatılmadan sürdürülmesinin önemine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"YKS'ye katılacak öğrencilerden nüfus cüzdanı/TC kimlik kartı/geçici kimlik belgelerini kaybedenler ile unutanların mağdur olmamaları için Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlüklerinin 30 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 ve 1 Temmuz Pazar günü 07.00-15.30 saatlerinde hizmet vermek üzere açık tutulması, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sınav için gerekli her türlü tedbirin önceden planlanması gençlerimizin geleceği açısından önem taşımaktadır. Her kademedeki personelin ve vatandaşlarımızın, öğrencilerimize sakin bir sınav ortamı oluşturulması ve gerekli tedbirlerin önceden alınması hususunda gerekli hassasiyeti göstereceğine olan inancımız tamdır. Bu vesileyle sınava girecek tüm gençlerimize Ankara Valiliği olarak başarılar dileriz."

 

AA

Etiketler: Ankara, YSK, üniversite, okul
Okunma Sayısı: 118
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Soma maden afetinde yeni gelişme

    Soylu: Kısa sürede İstanbul'da uyuşturucu meselesi çözülecek

    Adaletteki gecikme toplumsal barışı bozar

    ‘OHAL’i kaldırma sözünüzü tutun’

    İnce: Türkiye hepimizin Türkiye'si olana dek yolculuğumuz devam edecek

    Gözaltı süresinin uzatılması onaylandı

    YKS'ye girecek öğrenci ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz olacak

    "Gündemimizde istifa ya da kurultay yoktur"

    'Suriye'den çekilme' konusunda Putin'den açıklama

    Görüşme yeri ve tarihi belli oldu

    AKOM İstanbul'u uyardı!

    Hindistan’da uçak kazası!

    'Dünyanın en tehlikeli yolu' ziyaretçilerini bekliyor

    "Asla bu olay benim başıma gelmez" demeyin!

    Kuru soğan fiyatları ne zaman düşüşe geçecek?

    50 sanıklı Adli Tıp Kurumu davasında karar

    Google'dan 'çalışan vergisi' almak için referandum yapma kararı aldılar

    Ekonomik güven endeksi haziran ayında da azaldı

    Ruhani'den istifa çağrılarına cevap

    Meteoroloji'den Marmara'ya bir uyarı daha!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    17 öğretmen hakkında gözaltı kararı
    Genel

    24 Haziran seçimleri ve Yeni Asya
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millet İttifakı devam etmeli
    M. Latif SALİHOĞLU

    Milliyetçi dinamikler
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Mikail YAPRAK

    Bizde ‘Reis’ de yok, ‘Yeis’ de yok
    Ahmet BATTAL

    Rey ve ikaz vazifesi
    Genel

    Prof. Dr. Doğan Göçmen: Sindirmek için uydurma soruşturmalar açılıyor
    Genel

    Millet İttifakı'yla devam
    Orhan GÜLER

    “Asıl yoksulluk, haksızlığa ve hürriyetsizliğe mahkûm edilmektir!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.