Anneler ve babalar dikkat: Karne için ceza da ödül de yanlış!

Çocukların heyecanla beklediği yaz tatili geldi. 2016-2017 eğitim öğretim yılı bugün sona erdi.

Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut, karnesi zayıf gelen çocuğu cezalandırmak kadar, karnesi iyi gelen çocuğu ödüllendirmenin de yanlış olduğunu belirterek “Çocuk, arkadaşlarıyla vakit geçirmek yerine elinde tabletle saatlerce oturuyorsa, seslendiğinizde sizinle ilgilenmiyorsa bir sorun var demektir” diye konuştu. Okul çağında çocuğu olan bütün ebeveynler bu günlerde çocukları ile birlikte karne heyecanı yaşıyor. Birçok ebeveyn “kırık karne” getiren çocuklarına nasıl davranması gerektiğine karar veremiyor. Çocuğa sakince karnenin kötü olabileceğinin, yeterli çalışmadığı için notunun düşük olduğunun söylenebileceğini belirten Psikolog Selin Karabulut “İyi karne getiren çocuğu ise takdir edin. Pahalı hediyeler almak, çocuğun ödüle kavuşmak için iyi not getirmesine, ödülün olamayacağı ortamlarda çalışmamasına neden olacaktır. Çocuğun zaten yapması gereken şey derslerine iyi çalışmak ve hak ettiği notu getirmektir, yani iyi karne zaten beklenen bir şey olmalı. Bu nedenle iyi gelmiş karneleri takdir etmek, övmek ve iyi dileklerde bulunmak, manevî olarak değerli bazı armağanlar vermek uygun olabilir. Tatili verimli geçirmek için anne babaların dikkat etmeleri gereken en önemli şey tatilde çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmek” dedi.

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