Asyalı öğrenciler ekip çalışmasında zirvede, Türkiye listenin sonunda

OECD'nin 52 ülke ve ekonomide yaptığı araştırmada, 15 yaşındaki öğrencilerin ekip içinde çalışma becerileri sınandı. Raporda Singapur liste başı olurken, Türkiyeli öğrenciler listenin sonunda yer aldı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 15 yaşındaki öğrencilerin ekip içinde çalışma becerilerini sınayarak bir rapor hazırladı.

OECD'nin daha önceki PISA araştırmalarında özellikle matematik ve fen bilimleri alanlarında en ön sıralarda yer alan Uzakdoğulu öğrenciler, rapora geöre bu alanlarındaki başarılarının sosyal becerilerine engel oluşturabileceği yönündeki önyargılara rağmen, ekip çalışmasında da liste başı oldular.

'EZBER DERS ÖNEMİNİ YİTİRİYOR'

Yaklaşık 125.000 öğrencinin katıldığı araştırmada Singapurlu öğrenciler birinci olurken, Japonya, Hong Kong ve Güney Kore'den öğrenciler de sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı.

Sonuçları değerlendiren OECD'nin PISA Baş Koordinatörü Andreas Schleicher, "ezbere ders öğrenilmesi önemini yitiriyor, zira Google bunu çok daha iyi beceriyor" dedi.

TÜRKİYE SONUNCU

Münih Teknik Üniversitesi'nden PISA Koordinatörü Kristina Reiss ise "Hem meslek hayatında hem de gündelik hayatımızda, sürekli başka insanların desteği olmadan çözmemiz mümkün olmayan sorunlarla karşılaşıyoruz" diyerek iş dünyasında rutin yöntemlerle çözülemeyecek görevlerin giderek artığına dikkat çekti. Reiss, bu nedenle okullarda grup ve ekip çalışmalarının düzenli olarak yapılmasının önemini vurguladı.

Öğrencilerin ekip çalışması becerisi konusunda Türkiye ise, 32 OECD üyesi arasında 32'nci sırada yer alıyor.