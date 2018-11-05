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5 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Avrupa'da İngilizce seviyesi en kötü ülkeler Türkiye ve Azerbaycan

05 Kasım 2018, Pazartesi 21:10
Avrupa ve çevresi bölgelerde yer alan ülkeler arasında İngilizce konuşma becerisi en kötü iki ülke Türkiye ve Azerbaycan oldu.

Education First adlı dil okulu, 2018 yılında dünya genelinde 88 ülke arasında yaptığı İngilizce Yeterlilik Göstergesi (English Proficiency Index) listesini yayımladı.

Anadili İngilizce olmayan ve bu dili sonradan öğrenen yaklaşık 1.3 milyon kişi arasında yapılan testler sonucunda Avrupa bölgesi sıralamasına göre Azerbaycan sonuncu olurken, Türkiye ise sondan ikinci sırada yer aldı.

İsveç ile Hollanda hem dünya hem de Avrupa sıralamasında 70.72 ve 70.31 puanla ilk iki sırayı alırken, Türkiye 47.17 ile sadece 45.85 puan alan Azerbaycan'ı geçebildi.

Avrupa bölgesi listesinde Türkiye'nin önünde Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Arnavutluk yer aldı. Avrupa bölgesi listesinde zirvede yer alan İsveç ve Hollanda'yı Norveç, Danimarka, Lüksemburg, Finlandiya, Slovenya ve Almanya takip etti.

Türkiye dünya sıralamasında 88 ülke arasından 72'inci olabildi.

Türkiye 'en kötüler' listesinde

Listede ayrıca 5 farklı kategoriye yer verildi. Çok iyi, iyi, orta, kötü ve çok kötü adlı listeler grubuna Türkiye 'çok kötü' başlığı altında girdi. Çok kötüler listesinde Türkiye'nin yanı sıra İran, Venezuela, Suriye, Azerbaycan, Afganistan, Kamboçya ve Nİkaragua gibi ülkeler yer aldı.

Euronews Türkçe

Etiketler: İngilizce, Türkiye
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