Bakan’a göre eğitimde kalite konuşuluyor

MillÎ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Türkiye’de bugün eğitimde kalite konuşuluyor. Şimdi Türkiye’de gündem kaliteli eğitimdir. Avrupa’dan hiçbir alanda eksiğimiz yok” dedi.

Manisa’da bir okulu ziyaret eden Yılmaz, “Bugün eğitimimiz düne göre çok daha iyi. Eğitimin amacı kendimizi ifade etmektir. Evlâtlarınız sizden daha iyi kendilerini ifade edebiliyorlar. Bizler konuşamazdık, bizim çocuklarımızın kendini çok iyi ifade ediyor. Eğitimin amacı budur” diye konuştu. Bakan Yılmaz, hükümetin yaptığı eğitim yatırımlarıyla okulların durumları hakkında şunları söyledi: “Hükümetin bütçesinden en fazla pay millî eğitime ayrıldı. Eğitim için bugün ayrılan miktar, 134 milyar 727 milyondur. Avrupa’da millî gelirden en fazla pay ayıran ülke Türkiye’dir. Bununla 18 milyona yaklaşan öğrencilerimize eğitim vermeye çalışıyoruz. Eğitimde kaliteyi yakalamak değişmez hedefimizdir. İlkokulda lisede 70 kişilik sınıflarda okudum. 70 kişilik sınıflarda kaliteli eğitim sağlanabilir mi? Biz geldiğimizde derslik başına düşen öğrenci sayısı 36’ydı. Şimdi 24’e düştü. Manisa’da derslik başına düşen öğrenci sayısı 20’dir. Türkiye’de bugün eğitimde kalite konuşuluyor. Şimdi Türkiye’de gündem kaliteli eğitimdir.