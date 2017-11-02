"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Bakan Sarıeroğlu: Türkiye'de bir KPSS gerçeği maalesef var

02 Kasım 2017, Perşembe 18:15
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Türkiye'de bir KPSS gerçeği maalesef var. Ben hayatında KPSS'ye girmemiş birisiyim. Maalesef şu anda gençlerimiz eğitimlerinden sonra bir iki sene boyunca evlerinde sınava hazırlanan ve ailelerin de hayatını buna göre düzenlediği kötü bir durumla karşı karşıyayız. Gençlerimizi bu durumun içinden hep birlikte çıkarmamız gerekiyor." dedi.

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Tarafından düzenlenen “Türkiye İhracat Haftası" programına katıldı. Programda bir konuşma yapan Bakan Sarıeroğlu, “Türkiye'de bir KPSS gerçeği maalesef var. Ben hayatında KPSS'ye girmemiş birisiyim. Maalesef şu anda gençlerimiz eğitimlerinden sonra bir iki sene boyunca evlerinde sınava hazırlanan ve ailelerinde hayatını buna göre düzenlediği kötü bir durumla karşı karşıyayız. Gençlerimizi bu durumun içinden hep birlikte çıkarmamız gerekiyor. Ülkemizin işçiye de, çiftçiye de ihtiyacı var, mühendislerimizin de fabrikalarda çalışmasına ihtiyacımız var. Her alanda gençlere ihtiyacımız var. Ama gençlerimizin tamamı kamuda çalışmak gibi bir hedef önüne koymuş durumda. Bu durumdan gençlerimizi hep birlikte çıkarmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımızı daha etkili şekilde yürüteceğiz. Önümüzdeki dönemde Türkiye açısından en büyük risk olarak görüyorum. Ancak bu genç iş gücümüzden alacağımız enerji ile biz güçlü adımlar atabiliriz diye düşünüyoruz" dedi. 

KADINLARIN İSTİHDAMI

Bakan Sarıeroğlu, “Kadının çalışma hayatına girişte ve çalışma hayatına devam etmesi ile ilgili sorunlarla alakalı çok ciddi adımlar atıldı. Başta iş ve aile yaşamını uyumlaştırma olmak üzere, iş gücü piyasasına girişte karşılaşmış oldukları sorunlar olmak üzere atmamız gereken adımlar hala mevcut. Olduğumuz aşama da çok kıymetli bir aşama. 10 sene içerisinde 6.5 milyonluk istihdam yaratmışız ve bunun 3 milyonunu kadınlar oluşturuyor. Bu önemli bir başarı hikayesidir. İnşallah kadın gücüyle, kadın dayanışmasıyla, yeni politika uygulamalarıyla son on yılda aldığımız aşamayı çok daha ileri bir seviyeye getirebileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu. 

ENGELLİLERİN ATAMASI

Jülide Sarıeroğlu, “Çok güncel bir konu, taşeron konusu. Sayın Başbakanımız da grup toplantısında ifade etti. Kamu boyutu ile alakalı olarak inşallah yakın zaman içerisinde, bu sene bitmeden bu konuyla ilgili bir aşama kaydetmiş olacağız. Engelli kardeşlerimizin atanma talepleri vardı, üçüncü atama diye. Göreve geldik ikinci atamalarını gerçekleştirdik. Ama bazı teknik kısıtlamalarda bir eşleşme sorunumuz vardı. Rakamımız kısıtlı olmuştu. Son Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığımız sunum sonrasında 5 binlik bir ek engelli kardeşlerimize atama imkanı oluşturduk. Yarısını 2018'in ilk çeyreğinde yarısını, 2018'in son çeyreğinde gerçekleştireceğiz. Bu bir üçüncü atama" diye konuştu. 

İSTİHDAMA İSTANBUL MODELİ

Bakan Sarıeroğlu, “İş ve meslek danışmanlarımızın bir talebi var. İş-Kur'un kurumsal kapasitesini güçlendirmek bizim için temel öncelik. Bu bağlamda İstanbul özelinde gelecek dönemde özel bir çalışma olacak. İstanbul'da 890 bin işsizimiz var. Türkiye'deki işsizlerin neredeyse dörtte biri İstanbul'da. İstanbul'da işsizlik sorunuyla alakalı olarak sıkıntıyı bertaraf edebilirsek bunun etkisinin Türkiye üzerinde çok büyük olacağına inanıyoruz. Yeni bir örgütlenme modeliyle, yeni bir çalışma modeliyle, iş dünyamızla ortaklık ve işbirliğiyle, çözüm ortağı olarak birbirimizi görüp İstanbul'a özel bir çalışma planını gerçekleştiriyoruz" dedi. 

DHA

Etiketler: KPSS, Jülide Sarıeroğlu
Okunma Sayısı: 1273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    250. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

    Kalın: Rusya, Suriye Halk Kongresi'ni erteledi, PYD davet edilmeyecek

    Türk Telekom’u devredebiliriz

    TBMM'de kritik hafta

    Şen: Siyasette seviye o kadar düştü ki, 'racon kesme' diye bir şey var

    Yargıtay: 'Edepsizsin Melih Gökçek' demek fikir özgürlüğü

    Suudi Arabistan'da yolsuzluk depremi

    Eğitim olmadan adalet olmaz

    Global vebal

    Fenerbahçe'ye son dakika şoku

    Ahlak olmasa yok oluruz

    'OHAL kalkmayacak ama kapsamı daraltılacak'

    Bu ülkede işsiz sayısı 307'ye düştü

    Lübnan Başbakanı istifa etti

    İşte dünyanın en borçlu ülkeleri

    18 kilo hamsi 240 liraya satıldı

    Gökçek'in halefi pazartesi açıklanacak

    İstanbul’da operasyon: Çok sayıda gözaltı

    Önce cenazeye sonra maça gittiler

    Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 şehit

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gerçek dindar, “kindar” olamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şeyda Sultan ZENGİN

    Haydi okuma grubu kuralım!
    Genel

    Eğitim olmadan adalet olmaz
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Demokrat görünümlü siyasalcılar
    Mustafa Gönüllü

    Bir günahın yaptığı tahribat
    Faruk ÇAKIR

    Milletin menfaatini düşünmek gerek
    Genel

    Global vebal
    Cemil Said Demirdöğmez

    Yeni Asya’yı okuyan pişman olmaz
    Büşra Nur Erciyes

    Yeni Asya’nın neferi olmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.