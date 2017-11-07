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8 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Bakan Yılmaz: 2 bin 274 kurum kapatılmıştır

07 Kasım 2017, Salı 22:51
BMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ve üniversitelerin 2018 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, komisyonda yaptığı sunumda, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ÖSYM ile üniversitelerin 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarıları ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu tasarıları ve bakanlık faaliyetleriyle hedefleri hakkında bilgi verdi.

Eğitim bütçesinin, 2018 yılında bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18’ine denk düşecek şekilde 134 milyar 727 milyon lira olarak belirlendiğini aktaran Bakan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Söz konusu bütçe çerçevesinde bakanlığımız, toplumun hemen hemen tüm kesimlerini içine alan örgün ve yaygın eğitim ve öğretim hizmetlerini yerine getirmektedir. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında resmi ve özel 10 bin 482 okul öncesi, 25 bin 308 ilkokul, 18 bin 643 ortaokul ve 11 bin 360 lise olmak üzere toplam 65 bin 793 okulumuzla eğitim ve öğretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu okullarımızda, 1 milyon 61 bin 989 öğretmen ile toplam 17 milyon 508 bin 955 öğrencimize eğitim vermekteyiz."

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla bin 777 yeni özel okulun faaliyete başladığını kaydeden Yılmaz, geçen öğretim yılı dahil olmak üzere toplam 2 bin 850 özel okulun açıldığını vurguladı.

Yılmaz, "15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) milli iradeye yönelik darbe girişimini müteakip bu terör örgütüyle, iltisakı veya aidiyeti tespit edilen bin 65'i özel okul, 361'i diğer özel öğretim kurumu ve 848'i özel öğrenci yurdu olmak üzere toplam 2 bin 274 kurum kapatılmıştır. FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz menfur darbe girişiminden sonra bu örgütle irtibatlı veya iltisaklı olduğu için kapatılan bin 65 özel okul nedeniyle, eğitim hizmeti sunumunda herhangi bir boşluk oluşmamış, aksine eğitim yatırımı yapan vatandaşlarımız sayesinde özel okullaşma oranı ve özel okula gitme oranı artmıştır." diye konuştu.

40 yaş ve altındaki öğretmen sayısı yüzde 66

Yılmaz, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan 904 bin 679 öğretmen bulunduğunu, AK Parti hükümetleri döneminde atanan öğretmen sayısının, mevcut öğretmen sayısının yüzde 64'üne karşılık geldiğini bildirdi. Bunun da aynı zamanda Türkiye'nin genç bir öğretmen kadrosuna sahip olduğunu gösterdiğini belirten Bakan Yılmaz, 40 yaş ve altındaki öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısının yüzde 66'sına tekabül ettiğini vurguladı.

Yılmaz, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu süre içinde, öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 17'ye, ortaöğretimde de 13'e düşmüştür. Ülkenin her tarafında öğretmen doluluk oranları birbirine yakın bir orana yükseltilmiştir. Bilindiği üzere öğretmen ihtiyaçları Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik esaslarına göre belirlenmektedir. Norm kadro doluluk oranları Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 92,28'e, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 90,35'e, ülke genelinde ise yüzde 90,60 seviyesine ulaşmıştır."

Öğretmenlerin ücret artışı

2002'den bu yana göreve yeni başlamış 9. derece 1. kademedeki bir öğretmenin maaşının yüzde 515,04 arttığına işaret eden Yılmaz, ek ders ücretleri hakkında da bilgiler verdi.

Bakan Yılmaz, şunları aktardı:

"2002'de ek ders ücretinin saati net 2,75 lira (brüt 3,26 lira) iken 2017 yılında net 12,11 lira (brüt 14,38 TL) olmuştur. Bu durumda haftada 15 saat, ayda toplam 60 saat ek ders veren öğretmenimizin ek ders ücreti 2002 yılında 165 lira iken, 1 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla yüzde 340,36 artışla net 726,60 liraya yükselmiştir. Haftada 15 saat ek ders veren bir öğretmene 2002 yılında maaşı ile birlikte toplam 635,20 lira ödenirken, 2017 yılının ikinci yarısında toplamda yüzde 469,67 artışla 3.618,52 lira ödenmektedir. Tüm öğretmenlere, her eğitim ve öğretim yılında, bir defa, eğitim ve öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmektedir. Yapılan ödeme 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında 175 lira iken, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında yüzde 500 artışla bin 50 liraya yükseltilmiştir."

Hayırseverler 48 bin 463 derslik inşa etti

İsmet Yılmaz, 2003 yılından bugüne kadar, 48 bin 463'ü hayırsever tarafından olmak üzere, toplam 282 bin 166 adet yeni dersliğin eğitim öğretimin hizmetine sunulduğunu söyledi.

ÖSYM sınavlarına bir yılda 9 milyon aday girecek

ÖSYM'nin faaliyetleri hakkında da bilgi veren Yılmaz, kurumun 10 bin 469 başvuru merkezinden başvurular alınıp, 176 sınav koordinatörlükleri ile çok sayıda sınav yapıldığını, 2017 sonu itibarıyla merkezin yaptığı 40 sınava giren aday sayısının 9 milyonu bulacağını söyledi. 

Ankara'da yeni hizmete açılan Esenboğa e-Sınav Merkezi'nin, aynı anda 5 bin adayın elektronik sınava girebildiği, dünyanın en büyük elektronik sınav merkezi olduğunu ifade eden İsmet Yılmaz, bu merkezde yapılan elektronik sınavlara ALES ve EDUS sınavının da eklendiğini aktardı. 

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, kamu kurumlarından gelen talepler doğrultusunda 2018 yılından itibaren halen yazılı ortamda yapılan bazı sınavların da elektronik sınav olarak gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: ismet yılmaz, meb
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