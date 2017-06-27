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27 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

Bakan Yılmaz: 20 bin öğretmenin...

27 Haziran 2017, Salı 18:02
​MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Sözleşmeli öğretmen uygulamasını başlattık. 20 bin öğretmenin mülakat yaparak atamasını gerçekleştirdik. 20 bin öğretmenin de mülakatını tamamladık. Önümüzdeki ay atamasını yapacağız " dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğle saatlerinde karayolu ile Ankara'dan memleketi Sivas'a geldi. Bakan Yılmaz ilk olarak Sivas Belediyesi tarafından Şeyhşamil Mahallesi'ne yapılan Osman Seçilmiş Mesire Alanı'nın açılışına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programa Sivas Valisi Davut Gül, AKP Sivas milletvekilleri Mehmet Habip Soluk, Hilmi Bilgin, Selim Dursun ve Belediye Başkanı Sami Aydın ile vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Bakan Yılmaz, öğrencilere 21'inci yüzyılın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, davranış ve değerleri kazandırmak istediklerini belirterek, "Bunun için de biz Türkiye olarak milli gelirin 5.8'ini eğitime ayırıyoruz. OECD ülkeleri bize göre eğitime milli gelirlerden daha az oran ayırmaktalar. Bugün 18 milyona yakın öğrenci bizim bakanlığımız bünyesinde, 7 milyonun üzerinde de yükseköğrenimde var. Toplam 25 milyonun üzerinde öğrencimiz var. Türkiye'nin yarınını işte bu 25 milyon insan şekillendirecektir" dedi. 

"EĞİTİME YENİ MÜFREDATLA BAŞLAYACAĞIZ"

Öğrencilere daha kaliteli bir eğitim ve öğretimin sunulması için çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, daha sonra şunları söyledi:

"İstiyoruz ki evlatlarımıza gerçekten çağın gerektirdiği bilgi beceri ve değerleri kazandıralım. Bunun için ne yapıyoruz? 2005'te değiştirilmiş olan müfredatı değiştiriyoruz. Normalde her 5 yılda bir müfredatların değiştirilmesi lazım. Bize gelene kadar 2010'da değiştirilmesi lazım. Son değiştirilmesinden bu zamana kadar 12 yıl geçmiş. Ama normal değiştirilmesinden bu zamana kadar 7 yıl geçmiş, yani geçmişte beklenilen şeyleri şimdi biz yaptık. 51 program hazırlandı, onayı alındı. İnşallah kitapları yazılıyor. Önümüzdeki yıl 1, 5 ve 9'uncu sınıflar yeni müfredatla eğitime başlayacaklar. Ondan sonraki 2'nci, 3'üncü, 4'üncü sınıflar, 6, 7 ve 8'inci sınıflar ile 10,11,12'inci sınıflar eğer yapabilirsek gece gündüz çalışacağız. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında her sınıfta yeni müfredatla eğitime başlamış olacağız. Biz bunu verirsek inşallah o zaman evlatlarımız ve öğrencilerimiz bilgiyi ve teknolojiyi sadece kullanan bilgiyi ve teknolojiyi aynı zamanda üreten olacak. Gaye kullanmak değil, üretici kılmaktır. Allah nasip ederse bu yeni müfredatla evlatlarımızı bizim aldığımız eğitimden çok daha iyi bir eğitime kavuşturacağız"

"EĞİTİMDE EKSİKLER VAR!"

Ekonomide dünyada ilk 20 ülkenin içinde olmayı eğitim sistemine borçlu olduklarını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Peki niye ilk 10'a giremedik onu da eğitimimize borçluyuz. Çünkü daha yüksek nitelikli ürünler üretemiyoruz. Niçin? Eğitimde eksiklikler var. Fakat birçok şeyi başardık. İlk 20 ülkenin arasına girmek başarıdır. Ama dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmek istiyorsak daha çok çalışmamız lazım. Gerçekten milli eğitimde her dönemde çok önemli reformlar hayata geçirildi. Her yenilikte yeni bir kazanım getirdi evlatlarımıza. Son bir yılda da gerçekten zorlu bir dönemden geçtik. Önemli yenilikleri de bu dönemde dönemde eğitime kazandırdık. Bir yıl içerisinde 20 bin derslik yaptık. Sözleşmeli öğretmen uygulamasını başlattık. 20 bin öğretmenin mülakat yaparak atamasını gerçekleştirdik. 20 bin öğretmenin de mülakatını tamamladık. Önümüzdeki ay atamasını yapacağız. Dershanelerin tek bilim dalında açılabileceğini dair kanuni değişiliklik yaptık. Etüt merkezlerini kapattık. Çıraklık eğitim merkezini zorunlu eğitim kapsamına aldık. Çünkü eğer iyi çırak yetiştiremezsiniz o zaman el sanatlarınız esnafınız, küçük sanayiciniz ölür." 

AÇILIŞ DUASI REKTÖRDEN

Konuşmanın ardından mesire alanının açılışına geçildi. Alanda din görevlisi olmadığı için Bakan Yılmaz'n isteği üzerine Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü İlahiyatçı Prof. Dr. Alim Yıldız'ın duasının ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı. Bakan Yılmaz daha sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Bakan Yılmaz açılış sonrası ziyaret için İmranlı ilçesine geçti.

DHA

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