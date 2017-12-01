'Bakan Yılmaz baltayı taşa vurdu'

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın 5 yıl ücretli öğretmenlik yapmış olanların doğrudan mülâkata alınabileceği şeklinde mevzuat düzenlemesi yapılabileceğine yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Koncuk, “Sayın Yılmaz’ın bu açıklaması eski kasaba politikacılarını aklıma getirdi. Tam bir şark kurnazlığı” dedi. Bakan Yılmaz’ın bu açıklamasının ücretli öğretmen istihdamını meşrûlaştıracağını ve doğrudan mülâkata katılma hakkı verdiği için de ücretli öğretmenliği bugünkünden daha iştahla yapılan bir istihdam türü haline getirebileceğine dikkat çeken Koncuk, “Ne ücretli ataması yapılmayan ne de ücretli olmayan ataması yapılmayan öğretmenlerin birbirine diş bilemesi, düşmanca açıklamalar yapması gerekmez, asıl düşman mülâkat mikrobudur. Bu mikrop var olduğu sürece hiç kimsenin atanmak için bir garantisi yoktur, isterse âlim olsun” diye konuştu.

BAKAN YILMAZ BALTAYI TAŞA VURDU

5 yıl ücretli öğretmenlik yapmış çok fazla atanmamış öğretmen olmadığını belirten Koncuk, Millî Eğitim Bakanı Yılmaz’ın bunu hesap edemeyerek yine baltayı taşa vurduğunu söyledi. “Sayın Yılmaz’ın açıklaması aklı başında kimseyi memnun etmemelidir, çünkü bu açıklama kökten karşı olduğumuz ücretli öğretmen istihdamını meşrû ve doğrudan mülâkata katılma hakkı verildiği için, bugünkünden daha iştahla yapılan bir istihdam türü haline getirebilir. Tehlikeli bir hal. Esasen, 5 yıl ücretli öğretmenlik yapmış olanlara bir avantaj sağlıyor gibi görünse de, asıl dezavantaj mülâkat gibi bir sisteme bel bağlamaktır. Torpilliler istisna, mülâkata inanan, güvenen bir tek, akıl sahibi, ataması yapılmayan öğretmen bulunabilir mi? Bence imkansız” diye konuştu.

Ankara - Yeni Asya