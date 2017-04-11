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11 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

Bakan Yılmaz: Bu yıl 20 bin öğretmen alacağız

11 Nisan 2017, Salı 15:14
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitimin kilit taşının öğretmen olduğunu belirterek, "Bu yıl 20 bin öğretmen alacağız, şu anda mülakatları yapılıyor. İstiyoruz ki daha nitelikli öğretmenlerle evlatlarımıza daha iyi bir eğitim verelim" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AKP Sivas Merkez İlçe Başkanlığı tarafından kentteki bir otelde düzenlenen kahvaltıda mahalle ve köy muhtarlarıyla buluştu. Burada muhtarlara hitap eden Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına değinerek, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin milli iradeye ve demokrasiye daha uygun olduğunu, 16 Nisan'da 'evet' çıkması halinde Türkiye'nin istikrara kavuşacağını söyledi. Daha sonra Ak Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen sandık başkanları toplantısına katılan Yılmaz, hükümetleri döneminde eğitim alanında yapılan yatırımları anlattı.

"2019 YILININ SONUNDA İKİLİ EĞİTİMİ KALDIRACAĞIZ"

Başbakan Binali Yıldırım'ın ikili eğitimin kaldırılması yönünde talimatları olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Daha kaliteli bir eğitim vermek lazım. Daha kaliteli bir eğitim için mutlaka ikili eğitimi kaldırmak lazım. Evlatlarımız alacakaranlıkta okula gitmesin. Koşturmaca şeklinde bir ders veriliyor. Bundan dolayı Başbakanımızın talimatıyla ikili eğitimi kaldıracağız. Bunun için 77 bin dersliğe ihtiyacımız var. 55 bin dersliğe 15 büyükşehirde ihtiyaç var. Allah nasip ederse 2019 yılın sonuna kadar bu 77 bin dersliği yaparak Türkiye'yi ikili eğitimden kurtaracağız. Çünkü kaliteli bir eğitim vermek istiyoruz. Geçmiş dönemde kıyasladığımızda derslik başına düşen öğrenci sayısı 36'dan 26'ya düştü. İyi bir yoldayız. 2019'a kadar da bu yolda devam edeceğiz" dedi.

"BU YIL 20 BİN ÖĞRETMEN ALACAĞIZ"

Eğitimin kilit taşının öğretmen olduğunu ve yeni alımlar yapılacağını belirten Bakan Yılmaz, şunları söyledi:

"Öğretmenlerimizin sayısını artırmamız lazım. Kaliteli eğitim vermek için gereken unsurların birisi de öğretmen başına düşen öğrencisi sayısıdır. Bu da önemli, bizden önce 30'du şimdi 20'ler civarında. Ama bu sayıyı da 20'nin altına düşürmek lazım. 560 binin üzerinde öğretmen alımını gerçekleştirdik. Bu çok büyük bir rakam şu anda dışarıda gördüğünüz her 3 öğretmenden 2'si bizim dönemimizde atandı. Geçen yıl 50 bin öğretmeni eğitim ailemizle buluşturduk. 30 bininin atamasını şubatta yaptık. Oryantasyon eğitimine tabi tuttuk, öğrencileriyle buluşturduk. 20 bininin atamasını ekimde gerçekleştirdik. Bir yılda 50 bin öğretmen atadık, bu rakam bazı ülkelerin tüm kamu görevlilerinde denk. Bu yıl da 20 bin öğretmen alacağız, şu anda mülakatları yapılıyor. Allah nasip ederse Ağustos'tan sonra da 10 bin öğretmen alacağız. Dolayısıyla istiyoruz ki daha nitelikli öğretmenlerle evlatlarımıza daha iyi bir eğitim verelim."

DHA

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  • Ahmet İlhan

    11.04.2017 18:53:37

    Milli Eğitim dışındaki devlet kurumlarına personel alınmamalıdır. Okul kapılarında öğretmenler sigara tüketiyor. Bu durum genlikte sigara özentisini başlatıyor. Tüm sigara tüketen muallimler diğer devlet kurumlarına transfer edilsin. Yeni alınan muallimlerden ''Okul içinde ve dışında sigara tüketmeyeceğim ve kullanmayacağım'' diye taahhüt alınsın. başka türlü gençleri sigaradan caydıramayız. Gayesi olmayan bir Milli eğitim Bakanlığı var. Sigarayı yasaklamakla sigarayı önleyemiyorsunuz. Muallimi kendisine örnek alan gençler öğretmenlerin yüzde doksanını okul kapı önlerinde nikotin tüketirken görüyor. Üzerine ölü toprağı ekilmiş bir Milli Eğitim yerine, Gençleri nasıl yaparım da nikotinden uzaklaştırırım diye çırpınan bakanlık görmek istiyoruz.

  • Toygar

    11.04.2017 16:21:45

    akp li olsunda taştan olsun bakanııım!

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