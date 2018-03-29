Bakan Yılmaz: Okula düzenli giden ve yaşı küçük olan öğrenciye liseye geçişte öncelik verilecek

Liselere kayıtta yaşı küçük olan ve devamsızlık yapmayan öğrenciye öncelik verileceğini belirten Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Veli ve öğrencinin istemediği okula kayıt yapılmayacak" dedi. Yılmaz, Türkiye'nin Avrupa'dan sadece okul öncesi eğitimde geri kaldığını söyledi.

Liselere kayıt sistemi ile ilgili sınav yönergesi hazırlandığını belirten Yılmaz, okulların yüzde 10'unun sınavla öğrenci alacağını söyledi. Yılmaz, "Avrupa'dan sadece okul öncesi eğitimde geriyiz. Köylerde kapatılan okullarda okul öncesi eğitim verilecek" dedi. Yılmaz'ın açıklamaları şöyle: Liselere kayıt sistemi ile ilgili sınav yönergesi hazırlandı. Liselere kayıtta yaşı küçük olana ve okula devam eden öğrenciye öncelik verilecek.

Okul kapasitesine göre öğrenci alımı yapılacak.

Veli ve öğrencinin istemediği okula kayıt yapılmayacak.

Okulların yüzde 10'u sınavla öğrenci alacak. 'Avrupa'da sadece okul öncesi eğitimde gerideyiz' Bakan Yılmaz yapacakları yeniliklerle alakalı şunları söyledi: 30 bin okulda altyapı çalışması yapılacak. 25 milyon dizüstü bilgisayar alacağız.

Tekli eğitime geçmek için 55 bin dersliğe ihtiyacımız var.

Avrupa'dan sadece okul öncesi eğitimde geriyiz. Köylerde kapatılan okullarda ökul öncesi eğitim verilecek.

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