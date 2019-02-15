Bakanlardan 'kitabınıpaylaş' etkinliği

Dünya Öykü ve Dünya Kitap Değişim Günü nedeniyle bakanlar okudukları kitapları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gün nedeniyle "kitabınıpaylaş" etiketiyle paylaşımlarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, "Güzellikler paylaşıldıkça çoğalır. Dünya Öykü ve Dünya Kitap Değişim Günü sebebiyle Mustafa Kutlu'nun Uzun Hikaye kitabından bir pasajı sizlerle paylaşmak istiyorum." şeklindeki paylaşımıyla Bakan Selçuk'a "Siz hangi kitapla bu paylaşıma katılmak istersiniz? sorusunu yöneltti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk da "Değerli Bakanım, en güzel öykülere ilham olan bu ülkede yaşamak bizim öykümüzün en güzel tarafı galiba. Paylaşımınız için çok teşekkürler. Ben Refik Halit okuyorum." cevabıyla paylaşım yaptı. Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u etiketleyerek okuduğu kitabı merak ettiğini paylaştı. AA

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