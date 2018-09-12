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12 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Başarı için hedef koymak şart

12 Eylül 2018, Çarşamba 00:35
Rehberlik Koordinatörü Ebru Ceylan Tezer, “Eğer öğrenci verimli ders çalışmak için bazı hedefler olduğunun farkında değilse ya da bunu uygulayamıyorsa, yaptığı çalışmaların sonucunu istediği şekilde alamaz” dedi.

Okula Uyum Sürecinde Dikkat

Ders çalışmak istiyorum, fakat çalışamıyorum, dikkatimi toplayamıyorum” cümlesini her öğrenci mutlaka kullanır. Ders çalışmak için masaya oturulur, fakat ders çalışmak yerine farklı uğraşlar üzerinde durulur. Yeni okul dönemine iyi bir başlangıç yapmak ve verimli ders çalışmak için hedefler belirlenmeli ve buna göre bir yol haritası çıkarılmalıdır. Lise öğrencilerini zorlu bir dönem bekliyor. Sınav için vakit kaybetmeden hazırlıklara başlanmalı. Ama söz konusu ders çalışmak olduğunda birçok öğrenci bu süreci yavaşlatmak ya da ertelemek için farklı bahaneler buluyor. Bu durum çoğu zaman öğrencinin nasıl çalışacağını, ne için çalışacağını bilmemesinden kaynaklanıyor. Öğrencilerin ders çalışma konusunda kendilerine hedef koymaları ve bir yol haritası oluşturmaları gerektiğini vurgulayan Uğur Anadolu Lisesi Rehberlik Koordinatörü Ebru Ceylan Tezer, öğrencilerle verimli ders çalışmanın püf noktalarını anlatıyor.

Hedefler, kolaydan zora doğru olmalı

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, yeni okul döneminin başlaması ile birlikte verimli çalışmak ve sonuca ulaşabilmek için hedeflerini belirlemeli. Ders çalışmayı verimli hale getirecek bazı unsurlar olduğuna dikkat çeken Ebru Ceylan Tezer, “Eğer öğrenci verimli ders çalışmak için bazı hedefler olduğunun farkında değilse ya da bunu uygulayamıyorsa, yaptığı çalışmaların sonucunu istediği şekilde alamaz. Hangi dersi ne şekilde çalışması gerektiğinin bilincinde olmak, hedefe odaklanmak ders çalışan kişiyi güdüler ve ders çalışmaktan keyif almasını sağlar” dedi.

Öğrencilerin aslında bildiği, fakat uygulamadığı hedefler ve kurallar;

• Kendini tanı. Öncelikle öğrenciler kendilerini tanımalıdır. Öğrenme stili, zekâ türü ve dikkat düzeyi hakkında bilgi sahibi olmalı. Bu çocuğa hangi derse nasıl çalışması gerektiği konusunda bilgi verecektir. Yapılan çalışmalar görsel hale getirilebilir, çeşitli şekil ya da şemalar yardımıyla öğrenmede kolaylık sağlanarak öğrenilenler kalıcı hale getirilebilir.

• Mutlaka hedef koyun. Hedef belirlemek çalışma motivasyonu için son derece önemli. Ortaokul ve lise döneminde kariyer planı yapılmalı. Hedef belirlerken çocuk kendiyle ilgili bilgilerden yararlanmalıdır. Gelecek planı gerçekçi, kişiye uygun ve bir o kadar da heyecan verici olmalıdır. Gelecekte olmayı düşünülen yer için heyecan duyulmalı ve bu heyecan çocukta ders çalışma isteği oluşturmalıdır.  

• Dikkat dağıtıcı unsurlar kaldırılmalı. Ders çalışılan ortamda dikkat dağıtıcı unsurlar yer almamalı. Televizyon, bilgisayar ve herkesin elinde olan cep telefonu kapatılmalı. 

• Ders çalışma ortamı iyi dizayn edilmeli.

• Not tutmak çok önemli. Bilgilerin kalıcı olması için düzenli not tutulması gerekmektedir. 

• Olumlu düşün. Bütün mesele karar verip başlamakta ve olumlu düşünerek sonucu ulaşmakta saklıdır.

• Tekrar önemli. Öğrenilen bilgilerin kalıcı olması için kısa bir tekrar yeterli olacaktır. Arkadaşlarla beraber fikir alış verişi yapılarak konuların üzerinden geçilebilir. 

Önce emek, sonra yemek

Ders çalışmak için hedefler ve kurallar oluşturulduktan sonra artık bitiş noktasına varılması için hazır olunduğu söylenebilir. Plan yapmayan ve buna uymayan öğrenciler ne kadar çalışsalar da kendilerini hazır hissetmezler. Bu sebeple doğru yöntemler belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Sınav zamanında çalışmaların boşa gitmemesi için olumlu düşünmek ve dikkatli olmak önemlidir. Doğru yöntemler kullanıldığı sürece başarı doğru orantılı olarak artacaktır.  

İstanbul - Seyhan Şentürk 

 

Etiketler: çocuk eğitimi, ders, başarı, program
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