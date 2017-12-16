Başarılarla dolu örnek bir hayat...

Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2017 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) YGS-4 türünde Türkiye 6'ncısı olup İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne tam burslu olarak yerleşen doğuştan görme engelli Huzeyfe Aydın, görme engellilerin kendisi gibi zorluk çekmemesi için 12. sınıf Arapça ders kitabını Braille alfabesine çevirdi.

Ailesinin, arkadaşlarının ve öğretmenlerinin desteğiyle liseyi bitiren Aydın, ilk tercihi olan hukuk fakültesini tam burslu olarak kazandı.

Ortaokul ve lise öğrenimini normal okullarda tamamlamayı başaran Aydın, ders kitaplarının bazılarının Braille alfabesine çevrilmemesi nedeniyle zorluk yaşadı. Bu zorluğu ailesi ve öğretmenlerinin desteğiyle aşmayı başaran Aydın, herkesin kendisi kadar destek bulma şansı olmadığını düşünerek okuldayken en çok zorlandığı 12. sınıf Arapça ders kitabını Braille alfabesine çevirmeye karar verdi.

Braille alfabesine çevrilmesi konusunda araştırmalar yapan Aydın, okuldan mezun olsa da kendinden sonra okuyacak görme engelliler için çalışmalarını sürdürdü. Yaklaşık bir yıllık bir çalışmanın ardından yurt içi ve yurt dışından aldığı yardımlarla kitabı çevirmeyi başaran Aydın, isteyen öğrencilere kitabı adreslerine ücretsiz göndereceklerini aktardı.

Huzeyfe Aydın, yaptığı açıklamada, lisede eğitime başladığında ikinci yabancı dili olan Arapça dersiyle ilgili kaynak eksikliği yaşadığını söyledi.

Ulaşabildikleri tek kaynağın Braille alfabesiyle hazırlanmış Kur'an-ı Kerim olduğunu, bunun da dersin akışında bazı sorunlar oluşturduğunu ifade eden Aydın, "Milli Eğitim Bakanlığımız bize her türlü ders kitaplarını ve materyalleri gönderiyor ama bazı teknik sıkıntılar nedeniyle bu kitaplar hazırlanamamıştı. Okuldan mezun olmama yakın bir dönemde bu kitabı hazırlamaya karar verdik. Bir şekilde bu kitabı hazırlayabilirsek belki başka arkadaşlarımıza yardımcı olabilecektik. Okulumuz idaresi ve Arapça öğretmenlerimizle çalışma başlattık. Kitabın Braille formatta nasıl hazırlanması gerektiğini araştırdık. Bu konuda farklı kişilerden destek aldık. En sonunda kitabın hazırlanma aşamasını bitirmiş olduk. Sakarya Üniversitesi'nin desteğiyle çoğalttığımız kitabın dağıtımını yapmaktayız." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu anda okullara gönderdiği 12. sınıf mesleki Arapça ders kitabını, hiçbir değişiklik yapmadan tam Braille formatına çevirdiklerini belirten Aydın, kitabın aynısının yazı kabartma alfabe olarak görmeyenlerin okuyabileceği şekle çevrildiğini aktardı.

"Kitapta bulunan görselleri betimlemelerle aktardık"

Hazırladığı kitap sayesinde görme engelli öğrencilerin derse girdiğinde aynı kitabı gören arkadaşlarıyla takip etme imkanına sahip olacağını vurgulayan Aydın, "Kitapta bazı görseller bulunuyordu. Bu görselleri görme engelliler için aktarmanın bir zorluğu var ve bu etkinliklerin yapılmasında zorluk sağlıyordu. Bununla ilgili olarak farklı bir kitapçığa kitapta bulunan görsellerin betimlemelerini aktardık. Bu sayede görme engelli birisi hangi etkinlikte hangi resmin bulunduğunu ve bunun hangi amaçla nasıl görüldüğünü kitabın içeriğine tam olarak hakim olabilmiş oldu." dedi.

Görme engelli öğrencilerin Arapça sınavı olduğunda kendi başına ders çalışamadığını, her zaman birisiyle ders çalışmak zorunda kaldığının altını çizen Aydın, diğer derslerin Braille formatında kitabı olduğu için öğrencilerin bu sıkıntıyı yaşamadığını anlattı.

Huzeyfe Aydın, Türkiye'de ilk defa bir Arapça ders kitabının kabartma olarak hazırlandığını belirterek, "Bu noktada braillearapca@gmail.com ya da aydinhuzeyfe@gmail.com adreslerine eğer okul ismi ve isim soy isim iletilirse biz kendilerine kitabı ücretsiz göndermiş olacağız. Kitabın yeteri kadar çoğaltılmasını yaptık isteyene direkt göndereceğiz." şeklinde konuştu.

Araştırma aşamasından basımın bitmesine kadar ortalama 14 aylık bir sürede kitabı hazırladıklarını vurgulayan Aydın, çok büyük bir ekip çalışmasıyla uzman görüşü alarak sonuca ulaştıklarını dile getirdi.

İki cilt halinde hazırlanan kitabın görselleri için ise ayrı bir betimleme kitapçığı hazırladıklarını ifade eden Aydın, kitabın dağıtımında ve görme engelli öğrencilere ulaşımı noktasında yetkililerden destek istedi.