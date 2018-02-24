Başarıya götüren prensipler - 1

Dâvâ Adamının Notları...
• Az yemeye dikkat! Dolu mide dikkati ref’ eder, tefekkür ve şükür hislerini kaldırır, insanı kasavet bağlar.
• Daima azimli olmak.
• Himmeti dağıtmamak.
• Herşeyini bugün bilmek.
• Bilseniz ki, gayret ne kadar kıymettardır, bir dakika boş durmazdınız.
Zübeyir Gündüzalp'ten başarıya götüren altın prensipler...
• Yaptığın işi bütün mevcudiyetinle, hayatın ve varlığın ona bağlı imiş gibi yap.
• Her an muvaffak ve muzaffer olacağım cehdi içinde olmalısın. Bir işi bitirmeden başka bir işe el atmamaksın.
• Bir yerde devamlı kalmak gaflet verir.
• Aklını çalıştırarak oku.
• Yüksek yerlerin hâfıza üzerindeki tesiri büyüktür.
• Ezberlemek hâfızayı açar.
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