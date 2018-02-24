Başarıya götüren prensipler - 1

Dâvâ Adamının Notları...

• Az yemeye dikkat! Dolu mide dikkati ref’ eder, tefekkür ve şükür hislerini kaldırır, insanı kasavet bağlar. • Daima azimli olmak. • Himmeti dağıtmamak. • Herşeyini bugün bilmek. • Bilseniz ki, gayret ne kadar kıymettardır, bir dakika boş durmazdınız. Zübeyir Gündüzalp'ten başarıya götüren altın prensipler... • Yaptığın işi bütün mevcudiyetinle, hayatın ve varlığın ona bağlı imiş gibi yap. • Her an muvaffak ve muzaffer olacağım cehdi içinde olmalısın. Bir işi bitirmeden başka bir işe el atmamaksın. • Bir yerde devamlı kalmak gaflet verir. • Aklını çalıştırarak oku. • Yüksek yerlerin hâfıza üzerindeki tesiri büyüktür. • Ezberlemek hâfızayı açar. *** Konuyla benzer içerikler: Zübeyir Gündüzalp ilgili benzer içerikler: Zübeyir Gündüzalp ve “Ford”un serveti! Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/cetin-acar/zubeyir-gunduzalp-ve-ford-un-serveti_431950 Örnek dâvâ adamı: Zübeyir Gündüzalp Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/alper-ozcan/ornek-dava-adami-zubeyir-gunduzalp_430001 Zübeyir Gündüzalp'ten dikkat çeken 'Mutlak Vekil' değerlendirmesi Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/gundem/zubeyir-gunduzalp-ten-dikkat-ceken-mutlak-vekil-degerlendirmesi_428492 Zübeyir sisteminde Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/abdulbaki-cimic/zubeyir-sisteminde_427985 Bir dâvâ adamı portresi: Zübeyir Gündüzalp Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/hasan-bulut/bir-dava-adami-portresi-zubeyir-gunduzalp_391882 Risale-i Nur’dan doğru İslâmiyet dersini alan bir genç Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/prof-dr-huseyin-uzun/risale-i-nur-dan-dogru-islamiyet-dersini-alan-bir-genc_399785 Zübeyir Gündüzalp ve gazete Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/ibrahim-ersoylu/zubeyir-gunduzalp-ve-gazete_414297 Bir dâvâ adamı portresi: Zübeyir Gündüzalp Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/hasan-bulut/bir-dava-adami-portresi-zubeyir-gunduzalp_391882 Bediüzzaman: Risale-i Nur kâfidir Gündüzalp: Risalelerde herşey var Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dizi/bediuzzaman-risale-i-nur-kafidir-gunduzalp-risalelerde-hersey-var_377664 Yeni Asya'nın manevi mimarı, sadakat ve istikamet örneği: Zübeyir Gündüzalp Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/gundem/yeni-asya-nin-manevi-mimari-sadakat-ve-istikamet-ornegi-zubeyir-gunduzalp_363510 Nur’un kara sevdalısı: Zübeyir Gündüzalp Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/abdulbaki-cimic/nur-un-kara-sevdalisi-zubeyir-gunduzalp_391867 ''Bu gazetenin Bediüzzaman'dan başka yazdığı bir şey yok ki'' http://www.yeniasya.com.tr/gundem/bu-gazetenin-bediuzzaman-dan-baska-yazdigi-bir-sey-yok-ki_389134

Okunma Sayısı: 694

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.