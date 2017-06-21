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22 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Beşikten mezara eğitim: 70 yaşında üniversite mezunu oldu

21 Haziran 2017, Çarşamba 20:01
Ordu'da yaşayan 70 yaşındaki emekli işçi Mehmet Taş, üniversite eğitimini tamamlamanın sevincini yaşıyor.

Almanya'da işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olan ve memleketi Sivas'a dönen Taş, üniversite eğitimi almaya karar verdi. 

Bunun üzerine önce liseyi dışarıdan tamamlayan, ardından üniversite sınavına giren Mehmet Taş, Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü'nü kazandı. 

Bölümünü 2 yılda bitirmeyi başaran Taş, diploma almaya hak kazandı.

Bir çocuk babası Taş, yaptığı açıklamada, üniversiteden mezun olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "İlerlemiş yaşıma rağmen hiç yılmadım. Çok şükür artık üniversite mezunuyum." dedi.

Okumanın yaşı olmadığını vurgulayarak gençlere okumalarını tavsiye eden Mehmet Taş, "Yeter ki isteyelim. İstemek başarmanın yarısı. Gençlerimiz de sakın yaşlarının geçtiğini düşünerek okumaktan vazgeçmesin. Daima okusunlar ve kendilerini geliştirsinler." diye konuştu. 

Taş, bundan sonraki hedefinin başka bir bölümü daha kazanarak eğitimine devam etmek olduğunu da sözlerine ekledi.

AA

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