Bilim için de hürriyet

Nobel Kimya Ödülü sahibi Aziz Sancar, bilim insanlarının her türlü baskıdan uzak, hür ortam ve destek istediğini söyledi.

Sancar, “İnsanları araştırmalarında rahat bırakacaksın, herkes özgürce çalışacak, sıkboğaz etmeyeceksin, hadi hadi demeyeceksin. Bilim her türlü baskıdan uzaklık ister” dedi. Sancar hakkında yazan Orhan Bursalı geçtiğimiz gün ise şu satırları aktarmıştı: “Bu yıl Türkiye’ye gelmeyecekti. Türkiye’deki siyasî gelişmelerden rahatsızlığını dile getiriyordu: ‘Ben küsüm ülkeye’… Keskin, eleştirel bakışlı gülmeyen bir fotoğrafını paylaşmıştı benimle. ‘Ruh halim bu, bunu kullanın’ demişti, o sırada Bahçeşehir Üniversitesi’nce basılan İngilizce ‘Aziz Sancar ve Nobel’in Öyküsü’ kitabının kapağı için (Yunanca çevirisi de hazır, sonbaharda basılacak). Aziz Sancar hâlâ aynı ruh halinde! Ülkenin toplumca bölünmüş yapısı kendisini son derece üzüyor, bu duygusunu en üst düzeyde yetkililere de iletiyor ve ülkeye gelmek istemiyor.” Haber Merkezi

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