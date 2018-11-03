Binlerce mezundan yalnızca biri atandı

MillÎ Eğitim Bakanlığı, 2018 yılında 25 bin sözleşmeli öğretmen ataması yaptı.

Her yıl binden fazla öğrencinin diploma aldığı sanat tarihi bölümünden mezun olanlardan ise sadece bir kişi öğretmen olarak atandı. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, “Sanat Tarihi mezunu kaç kişinin olduğuna ve bu bölüm mezunlarının kaçının işsiz olduğuna dair sorduğu sorularını cevaplandıran Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2017-2018 yılında 1363 öğrencinin mezun olduğunu, 2018 yılında yapılan öğretmen atamalarında ise bu bölümden yalnızca bir mezununun öğretmen olarak atandığını açıkladı. Öte yandan, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un verdiği bilgiye göre sanat tarihi bölümlerinden 1982-1983 eğitim öğretim dönemi ile 2017-2018 eğitim öğretim dönemleri arasında toplam 16 bin 417 öğrenci mezun oldu.

20 bin sözleşmeli daha

İlk atama yoluyla 20 bin sözleşmeli öğretmenin daha atamasının yapılacağını bildiren Ziya Selçuk, “Atama yapılacak alanlara ilişkin henüz bir çalışma yapılmamış olup Bakanlığımıza atama izni verilen öğretmen kadrolarının alanlar itibariyle dağılımında doluluk oranları dikkate alınarak, alanların ihtiyaçlarına göre planlama yapılmaktadır. 15.10.2018-09.11.2018 tarihleri arasında yapılacak norm kadro güncelleme işlemleri sonucunda ‘Sanat Tarihi’ alanında tesbit edilecek ihtiyaç durumu göz önünde bulundurulacaktır” dedi.