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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Binlerce öğretmenin akıbeti belirsiz

27 Ağustos 2018, Pazartesi 20:39
Anadolu Eğitim Sen Başkanı Mehmet Alper Öğretici, “Haftaya öğretmenlerin mesleki çalışmaları başlayacak ama akıbeti belirsiz binlerce öğretmen var” dedi ve ailelerinden ayrı yaşamak zorunda kalan binlerce öğretmenin durumunu hatırlattı.

Anadolu Eğitim Sen Genel Başkanı Mehmet Alper ÖĞRETİCİ, il-ilçe emri ve 2. İl dışı yer değiştirmeler ile ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Öğretmenlerin akıbetinin belirsiz olduğunu belirten Öğretici şunları dedi: “Haftaya öğretmenlerin mesleki çalışmaları başlayacak ama akıbeti belirsiz binlerce öğretmen var. Öncelikle geçtiğimiz hafta sonuçlanan kadrolu öğretmenlerin özür grubunda yaklaşık 4000 öğretmenimiz özrünün bulunduğu yere gidemedi. MEB seminerler başlamadan bu öğretmenlerimizi eşleri ile buluşturmalı ve en kısa sürede il-ilçe emri uygulamasını gerçekleştirmelidir.

MEB yanlıştan dönmeli 

Binlerce öğretmenin de ailesinden ayrı kaldığını belirten Öğretici, yanlıştan dönülsün diyerek şu çağrıda bulundu: “Atama ve yer değiştirme sistemindeki yanlışlıklardan dolayı tekrar Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına geçilmiş ve binlerce öğretmen eşinden çocuğundan ayrı kalmış, onların yanına gitmek için tercih dahi yapamamıştır. MEB çözüm önerimiz olan adil ve öngörülebilir bir yer değiştirme sistemini hayata geçirmeli ve Sözleşmeli öğretmenliği ortadan kaldırarak bu öğretmenlerimizi aileleri ile buluşturmalıdır.”

ÖĞRETMENLER UMUTLA BEKLİYOR

Öğretmenlerin MEB’den gelecek duyuru beklediğini belirten Öğretici, “Öğretmenlerin il dışı yer değiştirmelerinde geçen birkaç yılda olduğu gibi gereksiz iptal hakkı verilmiş, son müsteşar tarafından da 2. il dışı yapılacağını duyurmuştu. Bu açıklama gereği binlerce öğretmen umutla takvimin açıklanmasını beklemektedir. MEB bu konudaki çalışmasını seminerler başlamadan duyurmalı ve uygulamalıdır.” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

Etiketler: meb, öğretmen
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  • g@L!p

    28.8.2018 08:27:33

    Suçsuz yere ihraç olan ve gerçek anlamda akıbeti belli olmayan on binlerce öğretmenlerle ilgili konuşma cesaretiniz de olsaydı keşke sy. başkan. Ve keşke bu yazıyı okuyup bana cevapta yazsanız.

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