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Bu da oldu: Sınavının iptal edilme gerekçesiyle şoke oldu!

03 Nisan 2017, Pazartesi 21:39
Tokat'ta, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) görevlilere göstererek nefes açıcı tüple giren astım hastası 18 yaşındaki Zehra Betül Baş, sınavının bu nedenle iptal edilmesiyle şoke oldu.

Kent merkezindeki Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi 4'üncü sınıfında eğitim gören Zehra Betül Baş, YGS'ye girerken, yanında zaman zaman kullandığı nefes açıcı tüpünü de beraberinde götürdü. 4 yıldır alerjik öksürük rahatsızlığı bulunan Baş, sınav salonuna girerken polislerin yönlendirmesiyle bina sorumlusunun yanına giderek tüple sınava girip giremeyeceğini sordu. İddiaya göre 'Sorun olmaz' şeklinde yanıt aldıktan sonra sınav salonuna girdi. Burada sınav gözetmeninin dikkatini çekti. Gözetmene de bina sorumlusunun izin verdiğini, eğer gerekiyorsa, kendilerine teslim ederek sınavına devam edeceğini söyledi. Sınavını tamamlayıp binadan ayrılan ve merakla sonuçların açıklanmasını bekleyen Baş, 28 Mart'ta sonuçlar açıklanınca girdiği ÖSYM ekranında, 'Sınav kurallarına uymadığınız için, sınavınız geçersiz sayılmıştır' yazısı ile karşılaştı. Şoke olan ve ÖSYM'yi arayarak sınavın geçersizlik nedenini soran Baş'a, "Hakkınızda ilaçla sınava girdiğin için tutanak tutulmuş" cevabı verildi.

Büyük bir üzüntü yaşayan genç kız emeklerinin boşa gittiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

'GÖREVLİLER İZİN VERMESE, YANIMA ALMAZDIM'

Sınava girerken yaşadığı diyalogları anlatan Zehra Betül Baş, sınavda sıkıntı yaşamamak için tüpü yanına aldığını belirtti. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında sınava girdiğini anlatan Baş, "Tüpü önce güvenlik görevlilerine gösterdim. Onlar beni birkaç kişinin daha bu şekilde geldiğini belirterek bina görevlisine yönlendirdiler. Yanımda bir öğretmenle birlikte bina sorumlusuna gittik. Durumu öğretmen anlattı. Bina sorumlusu ise sorun olmayacağını söyledi. Ben de 'Hocam eğer sorun olacaksa sizde kalabilir' dedim ama sorun olmayacağını belirterek beni sınıfa yönlendirdiler. Sınıftaki sırama oturunca salon sorumlusu geldi ve ilaç kullanan öğrencinin kim olduğunu sordu. Ben işaret edince yanıma gelip, ilacın ismini sordu. Bunun için ÖSYM'ya dilekçe verip vermediğimi sordu. Ben vermediğimi, ama bina sorumlusundan izin aldığımı belirttim. Eğer sınavım için engel olacaksa kendisinde kalabileceğini ilettim. O da, 'Bu sınav için sorun yok ama ikinci sınav için ÖSYM'ye dilekçe versen iyi olur' dedi. Ben sonra sınavımı yapıp evraklarımı teslim edip çıktım" dedi.

Sınavın açıklandığı gün heyecanla ÖSYM sitesine girdiğini ancak, sınavının geçersiz sayıldığı bilgisi ile şoke olduğunu söyleyen Baş, "Bunu beklemiyordum. Görünce çok üzüldüm, ağladım. İlk başta neden iptal olduğunu anlayamadım. ÖSYM'ye ulaşıp durumu öğrendiğimde, hakkımda sınava izinsiz ilaç soktuğum şeklinde tutanak tutulduğunu, bu nedenle iptal edildiğini öğrendim. Ben izinli olarak yanıma aldığımı söylememe rağmen, sınav başvurusunda bunu belirtmem gerektiği, yapılabilecek bir şey olmadığı ifade edildi. Ben hem bina sorumlusuna, hem salon sorumlusuna durumu anlatıp izin almama ve eğer sınavımın iptaline neden olacaksa ilacı verebileceğimi söylememe rağmen bu durumla karşılaştım" dedi.

1 yılının heba olduğunu, şimdi yeniden hazırlanmak zorunda kalacağını belirten Zehra Betül Baş, "Hedefim psikolog olmaktı. Böyle bir engelle karşılaştım ama yılmayacağım ve bu isteğimi yerine getirmek için daha çok çalışacağım" diye konuştu.

DHA

Etiketler: ösym, ygs
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  • demokrat

    04.04.2017 12:13:50

    bu kızın hakkını hangi adalet verecek...

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