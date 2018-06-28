Bu okulda birlik var

Samsun’un Çarşamba ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Gökçeçakmak İlk ve Ortaokulu farklı tasarlanan sınıflarıyla dikkat çekiyor.

Çarşamba’da 13 mahalleden gelen öğrencilere taşımalı sistem ile eğitim veren Gökçeçakmak İlk ve Ortaokulu’nun öğretmen ve öğrencileri ile veliler, farklı sınıflar tasarlamak için bir araya geldi.

Önce sınıflar farklı renklere boyandı, ardından okulun depo olarak kullanılan bodrum katı tadilattan geçirilerek bilardo masası, masa tenisi, boks malzemeleri, langırt, puzzle ve piyano gibi spor ve oyun malzemeleri ile müzik aletleri konuldu.

Kodlama derslerinin de verildiği okulun bilgisayar sınıfının ortasına motosiklet ve oturaklar getirildi. Okul Müdürü İbrahim Karagüzel, 27 dersliğin bulunduğu okulda, 300’ü ortaokul, 240’ı ilkokul olmak üzere toplam 540 öğrenciye, 37 öğretmenin ders verdiğini söyledi.

Okulda 8 yıldır görev yaptığını belirten İbrahim Karagüzel, “Okulumuzda 540 öğrencimiz mevcut. Hepsinin biz anne ve babalarıyız. Öğrencilerimiz okulumuza 13 yerleşim biriminden gelmektedir. Tamamı taşıma kapsamındadır. Sabahları biz onları 46 servisten karşılıyoruz ve aynı şekilde gönderiyoruz” dedi.

Müdür: İşçi biziz

Hedeflerinin değişik tasarımlarla öğrencilere farklı bir ortamda eğitim vermek olduğunu belirten Karagüzel, “Biz öncelikle farklı ortamlarda, bizim eğitim görmediğimiz değişik ortamlarda öğrencilerimizin eğitim öğretim görmesini istedik. Olağanın dışına çıkalım istedik. Bununla ilgili de 8 yıldır çalışma yürütüyoruz. Önce daha küçük küçük çalışmalar yaptık, şimdi de daha profesyonel çalışmalar yapıyoruz.

Daha iyi ortamlar oluşturmayı hedeflediğimiz bu çalışmalarda bizde kendimizi geliştirdik. Öğrenci, veli ve öğretmen desteği ve işbirliği ile el emekleriyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunun için de maddî kaynaklar kısıtlı olmasına rağmen çok fazla maddî kaynağa ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü iş gücü olarak biz varız.” dedi.