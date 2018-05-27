Bu şölen herkesi gülümsetti

14 yıl önce hizmete başlayan “Gülümse Çocuk Kulübü”, bu sene de Risale-i Nur, esma’ül hüsna, peygamberler tarihi, ilmihal vb. dersleriyle çocuk programlarına hız kesmeden devam etti.

Bu güzel programlar yapılan “Gülümse Şöleni” ile noktalandı. Afitab Kültür Merkezi, sunuculuğunu Hilal Kasapoğlu ve Merve Toprak’ın yaptığı Gülümse Şöleniyle renklendi. Şölen boyunca devam eden gıda kermesimiz de büyük ilgi gördü. Bir yıl boyunca okunan Risale-i Nur, peygamberler tarihi vb. derslerin yanında yıl sonunda yapılması önceden planlanmış Gülümse Şöleni için de çalışmalar devam etti. Ve bütün yılın emekleri neticesi ortaya izlenmeye değer gösteriler çıktı. Şölen, Şeyma Özdemir’in açılış konuşmasıyla başlayıp gülümse çocuklarının hazırlamış olduğu gösterilerle devam etti. Her grup kendileri için gülümse ablalarının hazırlamış olduğu slayt gösterilerinin ardından sahneye çıktı.

Duygusal anlar da yaşandı

Dikmen Gülümse Grubu yaptıkları şemsiyeli ront gösterisiyle misafirlere eğlenceli dakikalar yaşattı. Gösteri sonunda aldıkları alkışlarla sahneden mutlu ayrılan grup yerini Etlik Gülümse Grubuna bıraktı. Etlik Gülümse Grubu ise sahneye “Bilinçaltı Tiyatrosu” ile çıktılar. Hem eğlendirip hem düşündürdükleri tiyatrolarıyla onlar da büyük bir alkışı hak ettiler. Sincan Gülümse Grubunun gülümseyen yüzleri ise hem kendilerinin eğlendiği hem de bizlerin alkışlarla eşlik ettiği ront gösterileriyle şöleni renklendirdiler. Cebeci 2 Gülümse Grubu ise ezberlemiş oldukları “Adın Geçer“ şiir dinletileriyle bizlere duygusal anlar yaşattılar. Grubumuz şiir dinletileriyle bizi Asr-ı Saadete götürdüler. Etimesgut ve Sincan Ortaokul Gülümse Grubu ise kendilerinin hazırladığı tiyatro gösterisiyle sahneye çıktılar. Sahnede kullandıkları kostümlerini kendilerinin hazırlamış olması ise ayrıca tebrik ve takdiri hak etti. Son olarak sahneye çıkan Cebeci 1 Gülümse Grubu yaptıkları horon gösterisiyle bizlere Karadeniz havasını yaşattılar. Gösteri, ısrarlı talepler üzerine tekrarlandı.

Ankara - Zeynep Toprak