Bu yıl bir ilk gerçekleşecek: ÖSYM Başkanı Demir'den öğrencilere uyarılar

ÖSYM Başkanı Ömer Demir, daha önceki sınavlarda 15 dakika öncesi sınav salonlarının kapatılması nedeniyle yaşanan soruna da değinerek adayları uyardı.

Demir, "Biraz erken gelmeleri 15 dakikayı da düşünerek makul bir süre içinde bina önüne gelmeliler. Vaktinde sınav ortamına gelmemek, sınav ortamında huzursuzluk çıkarmak, yasaklı eşyalar ile sınav salonuna gelmek, ek süre kullanmak, sınav bitmiştir dendikten sonra işaretlemeye devam etmek kopya sayılmayacak ama sınavın geçersiz sayılması olarak değerlendirilecek" dedi. "BU YIL ÖĞRENCİLER İLK KEZ KISA CEVAPLI SORULAR İLE KARŞILAŞACAK" ÖSYM Başkanı Ömer Demir, 10 Haziran'da yapılacak olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) için adaylara uyarılarda bulundu. Demir, "Bu yıl öğrenciler ilk kez kısa cevaplı sorular ile karşılaşacak. Doldurulması oldukça kolay paniğe gerek yok. Kısa cevaplı sorular için adaylara ayrı cevap kağıdı verilmeyecek. Aynı cevap kağıdının arkası olacak. Dört yanlışın bir doğruyu götürme kuralı açık uçlu sorular da uygulanmayacak" dedi. DHA

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