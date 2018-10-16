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16 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Burs ve kredi başvuruları 21 Ekimde sona eriyor

16 Ekim 2018, Salı 16:25
Yükseköğretim programına ilk defa girmeye hak kazanlar ile halen devam eden ara sınıf öğrencileri, burs ve kredi başvurularını 21 Ekim'e kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan (KYK) yapılan açıklamaya göre, burs ve kredi hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin 21 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar başvurusunu e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ve öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs ve kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Şehit ve gazi çocukları (şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olanlar ve milli sporcular, KYK bursundan öncelikli olarak faydalanıyor.

Başvuru esnasında öncelik durumu şehit ve gazi çocuğu (şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi) ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu beyan eden öğrencilerin ilgili belgeyi Kredi Dairesi Başkanlığına 28 Ekim'e kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

Diğer öncelikli öğrencilerin ise belge göndermesine gerek olmayıp, öncelik durumları, Bakanlık tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde teyit edilecek.

AA

Etiketler: kyk, yurt, burs, kredi
Okunma Sayısı: 173
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