Camiler çocuklarla şenlendi: Yaz Kur’ân kursları sona erdi

Okulların kapanmasıyla başlayan ve öğrencilerin yoğun katılımıyla üç periyoda ayrılan yaz Kur’ân kursları sona erdi.

12 Haziran’da başlayan kurslar bugün itibariyle sona ererken öğrencilerin yoğun ilgisi aileleri ve cami görevlilerini de mutlu etti. Kurs görevlileri Kur’ân okuma başarısının hayli yüksek olduğunu belirtirken Rize Çayeli’nde eğitim veren görevliler, kursların sona erdiğini kaydederek, gelecek yıl yine aynı heyecanla devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

Ailelerin yaz kurslarına daha dikkatli olmalarının, öğrencilerin zamanında gelmelerinin sağlanmasının önemli olduğuna işaret eden bir görevli, “Öğrencilerimize daima iyi davranmaya çalışıyoruz. Bu konuda ailelere büyük sorumluluk düşüyor ve kursların önemsenmesinin, ciddiye alınmasının büyük önem taşıdığı kanaatindeyim. Öğretici, aile ve öğrenci üçlü ilişkisi tam sağlanırsa eğitim-öğretim mükemmelleşir.” ifadelerini kullandı. Kurslar sona ererken öğrenciler okulların açılmasına kadar serbestçe tatil yapacak.

Risale-i Nur'dan: Çocuklar küçük yaşlarda kuvvetli bir iman dersi almalı

Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Adeta gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer.

