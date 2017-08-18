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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Camiler çocuklarla şenlendi: Yaz Kur’ân kursları sona erdi

18 Ağustos 2017, Cuma 15:55
Okulların kapanmasıyla başlayan ve öğrencilerin yoğun katılımıyla üç periyoda ayrılan yaz Kur’ân kursları sona erdi.

12 Haziran’da başlayan kurslar bugün itibariyle sona ererken öğrencilerin yoğun ilgisi aileleri ve cami görevlilerini de mutlu etti. Kurs görevlileri Kur’ân okuma başarısının hayli yüksek olduğunu belirtirken Rize Çayeli’nde eğitim veren görevliler, kursların sona erdiğini kaydederek, gelecek yıl yine aynı heyecanla devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

Ailelerin yaz kurslarına daha dikkatli olmalarının, öğrencilerin zamanında gelmelerinin sağlanmasının önemli olduğuna işaret eden bir görevli, “Öğrencilerimize daima iyi davranmaya çalışıyoruz. Bu konuda ailelere büyük sorumluluk düşüyor ve kursların önemsenmesinin, ciddiye alınmasının büyük önem taşıdığı kanaatindeyim. Öğretici, aile ve öğrenci üçlü ilişkisi tam sağlanırsa eğitim-öğretim mükemmelleşir.” ifadelerini kullandı. Kurslar sona ererken öğrenciler okulların açılmasına kadar serbestçe tatil yapacak.

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Okumak için tıklayınız:

Üstad Bediüzzaman: Çocuklara Kur’ân öğretmek mühim bir vazifemizdir

Camiler çocuklarla şenlendi

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Okumak için tıklayınız:

Ailelere önemli tavsiyeler: İslâm’a uygun çocuk yetiştirmek için…

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Risale-i Nur'dan: Çocuklar küçük yaşlarda kuvvetli bir iman dersi almalı

Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Adeta gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/cocuklar-kucuk-yaslarda-kuvvetli-bir-iman-dersi-almali_205755

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'Çocuklara Kur’ân öğretmek mühim bir vazifemizdir'

Üstad Bediüzzaman Said Nursi de çocuklara Kur'an öğretmenin her bir has talebenin mühim bir vazifesi olduğuna işaret ediyor.

İşte Risale-i Nur'larda yer alan o satırlar:

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/aile-saglik/yaz-kur-an-kurslari-aciliyor-cocuklara-kur-an-ogretmek-muhim-bir-vazifemizdir_399202

Etiketler: kur'an kursu, yaz, öğrenci, talebe
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