Camiler çocuklarla şenlendi

Yurt genelinde Pazartesi günü itibariyle çocuklar için yaz Kur’an kursları 90 bin camide başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen yaz Kur’ân kursları geçen Pazartesi itibarıyla başladı. Ülke genelinde 90 bin caminin kapıları çocuklar için açıldı.

Okulların tatil olmasının ardından bütün yurtta olduğu gibi Rize’de de Yaz Kur’ân kursları başladı. Bu vesile ile ilimizde Müftü Mahallesi Çaykur Ortaokulu bünyesinde eğitim verecek olan Berat Camii öğrencilerinin katılımıyla yaz Kur’ân kursları açılış programı gerçekleştirildi.

Rize İl Müftü Yardımcısı Naci Çakmakçı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlediği Yaz Kur’ân kurslarının bu yıl “Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi” sloganıyla başladığını ifade ederek Kur’ân kurslarına 4-6 yaş grubu çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağındaki çocuklar, gençler ve yetişkinlerin katılabileceğini söyledi.

İKİ AYI DEĞERLENDİRMEK

Çocukların her yıl iki ay süreyle cami ile tanıştığını, bu vesile ile de Kur’ân, namaz, millî/manevî değerler, ibadet bilinci ve ahlâk bilinciyle hemhal olduklarını ifade eden Çakmakçı, “Bu iki ayı en güzel şekilde değerlendiren hocalarımıza velilerimize ve bu işe gönülden destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından geleneksel kültürümüzün önemli oyunlarından olan Karagöz ve Hacivat gösterisi ile çocuklar eğlendirildi.

Program sonunda çocuklara Elif-Ba, Dinimi Öğreniyorum ve Etkinlik Kitapları dağıtıldı.

“Bed-i Besmele”li tören

Bağcılar’da 22 bin öğrencinin eğitim göreceği yaz Kur’ân kursları ise “Bed-i Besmele” adı verilen Osmanlı dönemine ait çocukların cemiyette yeni bir statü kazandığı törenle başladı.

Rize / İstanbul - Yeni Asya

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