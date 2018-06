Camiler çocuklarla şenlensin: Yaz Kur'an kursları başladı...

Okulların tatil olmasının ardından İstanbul'daki tüm camiler ve Kur’an kurslarında yaz Kur'an kursları başladı.

İstanbul'daki tüm camilerde ve Kur’an kurslarında yaz Kur'an kursları başladı.

Kursların başlaması dolayısıyla Yenibosna'daki Hazreti Ebubekir Camisi'nde programda konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, öğrencilerin yaz tatili münasebetiyle Kur'an, cami, dostluk ve kardeşlikle buluştukları bir gün olduğunu, o bakımdan son derece mutlu olduklarını ifade etti.

Yılmaz, "Allah Kur'an-ı Kerim'inde 'Bir işten boşa çıktığın, bir işi tamamladığın zaman hemen yenisine yönel' diye buyuruyor. Bu yavrularımız da öyle yaptı. Okullarını bitirdiler. Şimdi bu tatilde camilerimizi, kurslarımızı ve bu güzel mekanları, güzellikleriyle masumiyetleriyle süslediler." dedi.

Türkiye'de ilk ve orta okul çağında yaklaşık 10 milyona yakın öğrenci bulunduğunu söyleyen belirten, şöyle devam etti:

"Her yıl, bu 10 milyon öğrencinin 2-3 milyon kadarı camilerimize ve Kur'an kurslarımıza geliyor. İki ay süreyle cami, Kur'an, cemaat, namaz ve ibadetle tanışıyor. Bu çok önemli bir vesile ve vasıta. Çocuklarımızın kendi milli ve manevi aidiyetleri, kimlikleri ülkemizin geleceği adına çok önemlidir. O bakımdan bu güzel vesileyi en güzel şekilde değerlendiren hocalarımıza velilerimize ve bu işe gönülden destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Yenibosna'daki Hazreti Ebubekir Camisi'nin sadece yaz Kur'an kursları vesilesiyle değil, 365 gün boyunca çocuklarla, gençlerle ve cemaat ile dolup taştığını, bunun da caminin İmamı Abdülhalik Selam'ın gayretleriyle gerçekleştiğini anlatan Yılmaz, diğer ibadethanelerde de aynı çabayı ortaya koyan din adamlarının sayısının çoğalmasını diledi.

"Çocukların yüreklerine sevgi tohumu eken hocalara ihtiyacımız var"

"Bir davaya adanmış bir insan, gerçekten her türlü zorluğu aşabilir" diyen Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün cami ve Kur'an kurslarımızda 365 gün boyunca sevgi ve coşkunun hakim olması için dua ediyoruz. Çünkü 'din' dediğimiz şey; aşk, heyecan, sevgi ve sevda ile olduğu zaman yaşanır ve kolay olur. Onun için bunu aşk, sevda haline getiren, çocukların yüreklerine sevgi tohumunu eken hocalara ihtiyacımız var. Şu fani hayatta sayılı nefeslerimiz tükendiğinde yerimize geçecek olan evlatlarımız, elimizdeki Kur'an'a varis olabilecekleri mi? Mabetteki yerimizi doldurabilecekler mi? Seccademize sahip çıkabilecekler mi? Bütün bunları hesabını iyi yapmamız gerekir."

Yılmaz, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, "Onlar bize Allah'ın verdiği birer emanetlerdir. Bu emanetleri ebediyete nasıl hazırlayabiliriz? İşte bunun derdinde ve çabasındayız. Diyanet İşleri Başkanlığımız bunun çalışmalarını yapıyor. 4-6 yaş grubundaki öğrencilerinden ilk, orta okul ve lise çağına kadar bütün öğrencilerimizi Kur'an ve ibadetle buluşturmak için programlar yapıyor. Buradaki merasim de bu kapsamda özendirme amaçlıdır. Çocuklarımız bu Kur'an kursunda önce insan, Müslüman olmayı, sevgiyi, saygıyı, iletişimi öğrenecekler. İnsan olmanın insana yüklediği 'başkasına tahammülü' ve başkalarına saygı göstermeyi öğrenecekler." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül ve ekibi, çeşitli oyun ve etkinliklerle çocukları eğlendirdi.

Risale-i Nur'dan: Çocuklar küçük yaşlarda kuvvetli bir iman dersi almalı

Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Adeta gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi de çocuklara Kur'an öğretmenin her bir has talebenin mühim bir vazifesi olduğuna işaret ediyor.

İşte Risale-i Nur'larda yer alan o satırlar:

