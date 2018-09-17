Çıraklar müjde bekliyor

Tüketici Başvuru Merkezi Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, çırak ve stajyerlere erken emeklilik olanağı sağlayacak bir yasa teklifinin hazırlandığını söyledi.

Çıraklık eğitimi emekliliğe sayılmalı

Duman, teklif yasalaştığında emekliliğe çıraklık ve stajyerliğe başlangıç tarihinin dikkate alınabileceğini söyledi.

Yüzbinlerce kişiye erken emeklilik yolunu açacak yasa teklifine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Duman, TBMM’ye sunulan çırak ve stajyerler için hazırlanmış yasa teklifleri incelendiğinde, mağduriyetin sona erebilmesi için iki farklı yöntem üzerinden tasarlandığını söyledi ve ekledi: “Ülkemizdeki çalışma hukuku, 14 —15 yaş aralığında olanların çocuk işçi, 15 — 18 yaş aralığında olanların genç işçi, 18 yaşından büyük olanların da işçi statüsünde çalışabileceği kabul eder. Yasal olarak çocuk, genç ya da normal işçinin bir günlüğüne dahi olsa herhangi bir iş yerinde çalışmaya başlaması halinde SGK kapsamına alınması mecburidir. 16’lı yaşlara erişmiş mesleki eğitim ve öğretimde haftanın ortalama üç gününü iş yerinde çalışarak geçiren çırak ya da stajyerin çalışmasının, sadece iş kazası ve meslek hastalığı açısından kabul edilmesi, emeklilik açısından kabul edilmemesi hukuksal olarak önemli hak kayıplarına yol açıyor. 2008 yılında 5510 sayılı kanunla gelen güncel yaş haddi değişikliği yürürlüğe girmeden önce, daha erken emekli olabilmeleri için içlerinde tanınmış kişilerin aile ve yakınlarının da bulunduğu bebek yaşta sigortalı yapılanlara hem SGK hem de tüm kamuoyu tanık olmuşken, 16’lı yaşlara gelmiş, haftanın üç gününü iş yerinde geçiren gerçek emekçi çırak ve stajyere erken emeklilik hakkı verilmemesi anlamsız kalıyor ve haksızlığa neden oluyordu.”