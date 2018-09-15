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15 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Çıraklık eğitimi emekliliğe sayılmalı

15 Eylül 2018, Cumartesi 20:45
Çırakların staj gördükleri dönemin emekliliklerine sayılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,“Binlerce vatandaşımız ve halen çıraklık eğitimi alan gençlerimizin bu dönemi emekliliklerine sayılmıyor. Her platformdan seslerini duyurmaya çalışan bu mağdurlara artık çözüm getirilmeli” dedi.

Meslekî eğitimin çalışma döneminden bir farkı olmadığını belirten Palandöken, “Meslekî eğitim hem ekonomi için hem esnaf için olmazsa olmaz bir unsur. Ara eleman ihtiyacının giderilmesi ve nitelikli eleman yetiştirilmesi için bunun ne kadar önemli olduğunu devamlı vurguluyoruz. Fakat meslek liselerinde staj yapılan ve iş öğrenilen çıraklık eğitim dönemi, emeklilikten sayılmıyor. Bu sebeple mağdur olan binlerce vatandaşımız var. O dönemde okul dışına çıkarak, mesleği öğrenerek çalıştıkları için emeklerinin karşılığı verilmeli. Bu vatandaşların sigorta başlangıcı eğitim aldıkları dönemle birlikte başlamalı. Stajyer ve çırakların çalıştıkları dönemde iş kazası, meslek hastalığı veya hastalık riskine maruz kalmaları durumunda kendilerine gerekli yardımların (gelir bağlanması, istirahatli olunan sürede geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, sağlık yardımı gibi) yapılması olumlu, fakat yeterli değil. Aynı zamanda çıraklık veya stajyerlik dönemindeki prim gün sayıları emeklilik hesabında prim ödeme gün sayısına dahil olmalı” şeklinde söyledi.

Mağdurlar unutulmamalı

Staj mağdurlarının seslerini duyurmak için çaba harcadığını hatırlatan Palandöken şunları söyledi: “1 Ekim’de Meclis’in açılmasıyla birlikte staj mağdurlarının mağduriyeti bir an önce giderilmeli. Birçok siyasî parti seçimden önce bu konunun çözüleceğini belirtmişti. Çünkü emeklerinin karşılığını isteyen vatandaşlar uzun süredir birçok mecradan seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Meslekî eğitimin önemini ne kadar çok vurguluyorsak, bu eğitimi alırken de çırakların haklarını gözetmeyi unutmamalıyız. Çünkü fiilî çalışmaya dayalı bu dönemin emekliliğe sayılmaması adaletsizlik olur. SGK giriş tarihi staja başlama olarak kabul edildiğinde aradaki süre borçlanarak geri çekilmiş olacak.”   

Ankara - Recep Gören 

Etiketler: paladöken, tesk, çıraklık
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