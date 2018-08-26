Çocuklar için dijital takip sistemi

Geçtiğimiz yıl İzmir’de okul servis aracı içerisinde unutulan minik Alperen’in ölümünün ardından servis araçlarında unutulan çocuklar için çözüm de yine İzmir’den geldi.

Bundan sonra yeni Alperenlerin ölmemesi ve araç içerisinde unutulunca istenmeyen sonuçlarla karşılaşılmaması için araç takip sistemi ve alarmlı koltuk sensörü sisteminin, patenti alındı ve Sirius Firması tarafından satışa sunuldu.

Mobilkare Firması tarafından patenti alınan ve Sirius Firması aracılığıyla satışa sunulan araç güvenlik sistemi, Bostanlı Altay Futbol Okulları öğrencileri tarafından Antrenörleri Görkem Aslanoğlu eşliğinde test edildi.

Bilgi paylaşımı da var

Araç güvenlik sistemleri hakkında detaylı bilgilendirmeler aktaran firma AR-GE Müdürü Ahmet Ulusoy, “Test edilen aracın yolcu koltuklarında, koltuk sensörü denilen ağırlığa istinaden ölçüm yapan cihazlar bulunuyor. Bu cihazlarla birlikle, çocuklarımızın koltuğa oturup oturmadıklarını veya emniyet kemerlerini düzgün bir şekilde bağlayıp bağlamadığını kontrol edip sistemin üzerinden kamunun veya devletin belirleyeceği sunuculara bilgileri paylaşıyoruz” dedi.