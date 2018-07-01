Çocuklar için seferberlik çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Akıl, izan, iman ve vicdan sahibi herkesi, çocukların maddi ve manevi anlamda her türlü tehlike, istismar ve şiddetten korunması için seferber olmaya davet ediyorum.” ifadesini kullandı.

Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara’nın Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın öldürülmesi gibi kaybolan, kaçırılan, acımasızca öldürülen çocuk haberlerinin gündemi kararttığını hatırlattı. Küçük Eylül’ün vahşice katledildiğini belirten Erbaş, insanlığın, vicdanın, merhametin toprağa gömüldüğünü ve yüreklerin parçalandığını kaydetti. Erbaş, bu cahiliye vahşetine ve sapkınlığına karşı adaletin mutlaka tecelli edeceğini vurgulayarak, “Biz inanıyoruz ki herkes, çağının şahidi ve sorumlusu olarak iyiliği, emaneti, adaleti ayakta tutma ve kötülükleri bertaraf etme adına yapıp, yapmadıklarından ahirette hesaba çekilecektir.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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