Çocuklarımız işçi değil, öğrenci olmalıdır

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çocuk işçiliği ile her zaman yoğun mücadele ettiklerini vurguladı.

Çocuk işçiliği ile her zaman yoğun mücadele ettiklerini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “UNICEF ile yürüttüğümüz Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programıyla çocuk işçiliğine karşı mücadelemiz sürüyor. 10 ilde bin 500 çalışan ve yöneticiye bu konuda farkındalık eğitimi verdik ve bu 10 ilde 25 çalışanı çocuk işçiliği konusunda uzmanlaştırmak amacıyla yapılan eğitimleri de tamamladık.Temel amacımız çocuk işçiliğinin önlenmesine katkı ve çalışan çocuklar ile ailelerine destek sağlamak” dedi.

“Çıraklar çocuk işçi değil, meslek öğrenen öğrencilerdir”

Ustaların yanında meslek öğrenen çırakların çocuk işçi olmadığına dikkati çeken Palandöken şunları söyledi: “Çocuklarımızın mesleki eğitim alması geleceklerini karartmadan meslek öğrenmeleri için en doğru yoldur. Esnaf ve sanatkârın yanındaki çıraklar çocuk işçi değildir, onlar ustalarının yanında meslek öğrenen öğrencilerdir. Çıraklık eğitiminde pratik eğitimi usta öğreticilerinden alan çocuklarımız aynı zamanda okullarında da teorik eğitimlerini alıyorlar. Böylece çocuklarımız bir yandan eğitimlerine devam ederken, bir yandan meslek öğreniyorlar. Baba yarısı diye nitelendirdiğimiz ustalar, çırakların hem hatalarından hem de güvenliğinden sorumludur. Çocuklarının meslek öğrenmesini isteyen aileler ustalarımıza güvensin. Çocuk işçiliğini bitirmek için herkese görev düşmektedir. TÜİK’in çocuk işçiliği ile ilgili kapsamlı bir çalışma yaparak çocuk işçiliği konusunda geldiğimiz noktayı görmeliyiz. Bununla birlikte çocuk işçiliği ile mücadele için herkese görev düşüyor. Aileler, işverenler, kurumlar topyekûn bu konuda farkındalık oluşturarak mücadele etmeli.”

HABER: AHMET TERZİ