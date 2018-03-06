"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MART 2018 SALI - YIL: 49

Çocuklarımıza merhameti öğretelim

06 Mart 2018, Salı 19:00
Toplumun en önemli sorunlarından şiddeti durdurmak için öncelikle aile içi eğitim ve iletişimi arTtırmak gerektiğini ifade eden Uzman Psikolog Melis Çekiç Güllüoğlu, anne ve babaların çocuklarına KÂİNATTAki BÜTÜN canlılara merhamet etmeyi öğretmeleri gerektiğini belirtti.

Toplumun en önemli sorunları arasında yer alan şiddeti durdurmak için öncelikle aile içi eğitim ve iletişimi arttırmak gerektiğini ifade eden ve şiddetin fiziksel olmasının yanında psikolojik boyutuna da dikkat çeken Medicana International İstanbul Hastanesi Klinik Psikoloğu Uzman Psikolog Melis Çekiç Güllüoğlu, şiddetin çok farklı şekillerde görülebildiğini vurguladı. Anne ve babaların çocuklarının empati yeteneğini geliştirmeleri gerektiğini anlatan Uzman Psikolog Melis Çekiç Güllüoğlu, “Çocuk demek gelecek demek. Çocuklarımız söylediklerimizi değil yaptıklarımızı yapar, bu yüzden olumlu durumları onlara öğretmenin en önemli yolu onlardan beklediğimiz olumlu davranışları onlara ve çevreye karşı bizim sergilememizden geçiyor. Çocuklarımızın çevremizdeki hayatta ki tüm canlılara merhamet etme, empati yeteneğini geliştirmelerine yardımcı olmalıyız” dedi.

‘Merhameti gelişmeyen insan pişman olmaz’

Şiddet, kötü muamele, cinayet işleme duyguları arasında ortak noktalar olduğunu da ifade eden Güllüoğlu, yapılan araştırmalara göre herhangi bir canlıya zarar vermenin antisosyal kişilik bozukluğu profiline uyduğunu söyledi. Saldırgan kişinin merhamet ve empati duygusu gelişmemiştir” diyen Güllüoğlu, “Bu kişi denetlenemeyen bir öfke dürtüsüne sahiptir. Ve işledikleri suçlardan dolayı yakalandıklarında mahkemelerde muhakkak kendilerini savunacak ve kendilerini haklı gördükleri bir açıklamaları vardır. Asla pişman olmazlar hatta uyguladıkları şiddet artarak devam eder. Yapılan araştırmalara göre şiddete eğilimli insanlar öncelikle bu dürtüsel ve vahşice duygularını hayvanlar ve çocuklar üzerinde denemeye başlarlar. Hayvanlara şiddetin önlenmesi işlerin insanlara kadar yansımasını engelleyecek birinci önlem olabilir.” dedi.

‘En eksik duyguları empati’

Empatinin önemine dikkat çeken Uzman Psikolog Güllüoğlu, “Karşısındakine her anlamda şiddet gösteren insanlarda belirlenen en eksik duygu empatidir. Örneklemelerle ve empati duygusunun geliştirmesine yönelik alıştırmalar yapmayla çocuklar şiddet duygusunu seçmeyeceklerdir” diye konuştu.

DHA

Etiketler: çocuk eğitimi
Okunma Sayısı: 148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ulema devletten para almamalı

    ‘Arakanlı Müslümanlara zulüm devam ediyor’

    Çocuklarımıza merhameti öğretelim

    Dünyanın ''en zengin'' ismi oldu

    Erdoğan’dan Saadet’e: Güle güle!

    Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan askerimizden acı haber!

    Şeker fabrikalarımız zarar değil, kâr ediyor

    Suriye'de düşen Rus uçağındaki 32 kişi öldü

    Eriğin kilosu 500 lira

    'Tek yol İsrail'i tanımayı askıya almak'

    İsrail mahkemesinden Şeyh Raid Salah kararı

    147 bölge kontrol altında

    BM: Tam bir drama şahit olduk

    Et ve Süt Kurumu, 60 bin baş sığır ''ithal'' edecek

    İsrail'den Kudüs direnişinin sembol ismine anlamasız 'yasak'

    Kore Yarımadasında önemli gelişme

    132 yıl önce denize atılan şişe içinde mesaj bulundu...

    Komando birlikleri Hatay'a geldi

    Marmara depremi hakkında yeni açıklama: ''Maalesef 'olmaz' diyemiyoruz"

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ilgili '15 Temmuz' davasında karar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Özal’dan Erdoğan’a, Irak'tan Suriye'ye
    Genel

    Yüzde 40 gerçeği var
    Cevher İLHAN

    OHAL altında seçim garabeti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Benim yerime sen düşün...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa Gönüllü

    Pozitif insanlarla vakit geçirin
    Genel

    132 yıl önce denize atılan şişe içinde mesaj bulundu...
    Genel

    Mehmed Feyzi Efendi dualarla
    Mustafa USTA

    Kutsal ‘biz’ ve düşman ‘siz’ anlayışı
    Abdullah NURSÖZ

    İftiraları protesto ediyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.