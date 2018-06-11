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11 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Çözüm varken neden kaos?

11 Haziran 2018, Pazartesi 01:25
Yüzde 81 oranında engelli evladı bulunan öğretmenin yaşadığı tayin sorununu gündeme getiren Anadolu Eğitim Sendikası ‘anayasal hakkını kullanamayan öğretmen ne kadar faydalı olabilir. Çözüm varken neden kaos” dedi.

Şırnak’ta sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan bir eğitimcinin içinde bulunduğu çıkmazı gündeme getiren Anadolu Eğitim Sendikası Başkanı Mehmet Alper Öğretici ‘Anayasal hakkını kullanamayan öğretmen ne kadar faydalı olabilir’ diyerek MEB’e çağrıda bulundu. Sendika Başkan Öğretici şunları dedi: Şırnak’ta sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan meslektaşımız % 81 oranında engelli olan çocuğunun Şırnak’ta tedavisi mümkün olmadığı için Denizli’ye tayin olmak için MEB’e başvurmuş ve MEB sen SÖZLEŞMELİSİN 4+2 yıl boyunca tayin olamayacağını bilerek geldin diyerek başvuruyu reddetmiştir. Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvuru neticesinde kurum; ‘Sağlık sorunları nedeniyle ilgililerin yaşadıkları mağduriyetler karşısında, sosyal devlet olmanın ve hakkaniyet ilkesinin bir gereği olarak, ilgililere idare tarafından gerekli kolaylığın sağlanması gerektiği değerlendirildiğinden başvuranın atamasının, çocuğunun tedavisinin devam ettiği Denizli iline, mümkün değilse çocuğun tedavisinin mümkün olduğu başka bir ile yapılması yönünde tavsiye kararı verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.’ kararı almış ve kararı MEB ile paylaşmıştır.”

Çözüm varken neden kaos? 

Benzer durumların daha önceden de yaşandığını belirten Öğretici mağduriyetler giderilsin dedi ve şunları ekledi: “Daha önce de Ağrı’da görev yapan, eşinin Ağrı’da tedavisi mümkün olmadığından İstanbul’da kanser tedavisi gören eşinin yanına gitmek isteyen öğretmenimiz için de aynı karar verilmiş, ama MEB bu kararı uygulamamıştı. Anayasal hakkını kullanamayan; hastasından, eşinden, çocuğundan ayrı olarak görev yapan sözleşmeli öğretmenler ne kadar faydalı olabilir? Çözümü olan bir sistem var iken neden insanlığa sığmayan bu uygulama devam ediyor? Gelin adil bir yer değiştirme ve teşvik sistemi ile bu sorunu çözelim. Öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ortadan kaldıralım. Sözleşmeli öğretmenleri kadroya geçirerek hastasıyla ve ailesiyle buluşturalım...”

Haber Merkezi

Etiketler: öğretmen, tayin, atama
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