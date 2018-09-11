Darbe ürünü yasaklar sürüyor

EĞİTİM - BİR - SEN, 5 YILDIR DEVAM ETTİRDİĞİ ''SERBEST KIYAFET EYLEMİ''NE DEVAM KARARI ALDI.

Kılık kıyafetle ilgili düzenlenen darbe ürünü yönetmeliğin öngördüğü kısıtlama ve yasaklamaların devam ederken, Eğitim-Bir-Sen, 5 yıldır devam ettiği “serbest kıyafet eylemi”ne devam kararı aldı.

Sendika’dan yapılan açıklamada, Türkiye’nin geçmişten günümüze birçok alanda katettiği mesafeler, çalışanların kazandığı haklar, ülkemizi bugün herkes için ümitvar bir eşiğe getirirken tüm bu değişimden ne hikmetse bir türlü nasibini alamayan bir kılık ve kıyafet dayatmasıyla hâlâ devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, “Temel bir insan hakkının ikamesi, kişisel özgürlüğün belirgin bir nişanesi olarak gördüğümüz kılık ve kıyafet özgürlüğü hakkının da alınabilmesi için bu eylemi başlatan sendika olarak, üyelerimizle birlik ve dayanışma içerisinde eylemliliğimizi sürdürerek doğru noktaya taşıyacağız” denildi.

TÜRKİYE’YE YAKIŞMIYOR!

Serbest kıyafet eylemi kararını aldıkları günden bugüne, geçen beş yıllık zaman zarfında darbe ürünü yönetmeliğin öngördüğü kısıtlama ve yasaklamaların devam ediyor olmasının Türkiye’ye yakışmadığını; pantolonun kumaşı, kazağın yakası, ayakkabının topuk boyu, ense tıraşı ve bıyıkla ilgilenen bir yönetmeliği, antidemokratik dayatmayı kabul etmediğimizi defalarca dile getirdik, eğitimcilerin neyi, nasıl giyeceğine karar verilmesi ayıbına bir an evvel son verilmesi çağrısında bulundukları vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

“Bununla da yetinmedik, 15/03/2013 tarihinde, kamu görevlilerinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’in 5. maddesindeki yasak ve sınırlamalara uymadan kamu hizmeti sunmalarına, bu sınırlamaları dikkate almaksızın milletimizin değerlerine ve genel kabul görmüş kılık ve kıyafet şekillerine uygun olmak, herkesin bu kapsamda tercihlerine azami saygı gösterilmesi kaydıyla inançları ve/veya tercihleri doğrultusunda belirleyecekleri kılık ve kıyafetle göreve gitmelerine ve görev mahallinde bulunmalarına, bu eylem sürecini, kamu görevlilerinin kılık ve kıyafet özgürlüğünü teminat altına alan yasal ve yönetsel düzenleme yapılıncaya kadar devam ettirmelerine karar verdik.”

ÇABALARIMIZA RAĞMEN HÂLÂ ADIM ATILMADI

Eğitim-Bir-Sen açıklamasında, “Türkiye parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçti, yeni kurullar oluşturuldu, ofisler kuruldu, bakanlar değişti ancak mezkûr yönetmelik hâlâ yürürlüktedir. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan, eğitimin niteliği, öğretmenin verimliliği ile ilgilenmek varken kıyafetin tam tekmilliği ile gündem tutan yönetim anlayışına bir an önce son vermesini istiyoruz.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA