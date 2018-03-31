Dâvâ Adamının Notları: Başarıya götüren prensipler

• Meşakkat bizim gıdamızdır.

• “Üç şey kalbe nasihati tesir ettirmez: uyku sevgisi, rahat sevgisi, taam sevgisi” (Hadis meali) • Okumak, okumak, okumak, yine okumak... Okumaktan yorulunca ne okuduğunu okumak veya kitâb-ı kebîr-i kâinatı okumak... • İnsan yaşlandıkça enaniyet genç-leşir. İnsan yaşlandıkça imtihan şiddetlenir. • Her hatayı yapabilirsin, fakat bir hatayı iki defa yapma. *** Tıklayınız: Dâvâ Adamının Notları Zübeyir Gündüzalp'ten başarıya götüren altın prensipler... Başarıya götüren prensipler - 1

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