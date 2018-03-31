Dâvâ Adamının Notları: Başarıya götüren prensipler

• Meşakkat bizim gıdamızdır.
• “Üç şey kalbe nasihati tesir ettirmez: uyku sevgisi, rahat sevgisi, taam sevgisi” (Hadis meali)
• Okumak, okumak, okumak, yine okumak... Okumaktan yorulunca ne okuduğunu okumak veya kitâb-ı kebîr-i kâinatı okumak...
• İnsan yaşlandıkça enaniyet genç-leşir. İnsan yaşlandıkça imtihan şiddetlenir.
• Her hatayı yapabilirsin, fakat bir hatayı iki defa yapma.
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Dâvâ Adamının Notları
Zübeyir Gündüzalp'ten başarıya götüren altın prensipler...
Başarıya götüren prensipler - 1