Başarıya götüren prensipler...
Konuşmada dikkat edilecek hususlar:
• Sağırların en beteri, kusurunu işitmek istemeyen insandır.
• Dünyada mağrur olan, din yolunda gidemez.
• Büyüklüğüne kapılan kimse kibirlenir. Bilmez ki, büyüklük; hilm ve yumuşaklıktır.
• En büyük nisyan, bir insanın kendisini kusursuz bilmesi, mesai arkadaşlarını kusurlu bilmesidir. Kendini beğenmek gururdan, kibirden, kıskançlıktan ileri gelir.
• Büyük bir mevki ve makam sahibi olduğun zaman, akıllı isen, düşkün kimselere gülme. Çünkü nice makam sahibi kimsenin düştüğü, düşkünün onun yerine geçtiği görülmüştür.
• Allah’a kul olan insanda benlik olmaz.
Zübeyir Gündüzalp
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• Konuşmalarda en küçük bir alaylı kelime dahi kullanmaktan sakınınız.
• İstihza, alay edilende kapanmaz bir yara açar.
• Kalpler kırılınca ruhta kin ve adavet başlar.
• Şakacı olmayınız. Zira şaka muhabbetin sonu, adavetin başlangıcıdır.
• Şekva etmek, arkadan çekiştirmek iradesiz kişilerin işidir.
• Tenkit, bir zehr-i katildir.
• Ciddiyeti esas tut.
• Gülmemek ciddiyetin başıdır. Şaka muhabbetin kezzabıdır.
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Dâvâ Adamının Notları
Başarıya götüren prensipler...
Dâvâ Adamının Notları
Zübeyir Gündüzalp'ten başarıya götüren altın prensipler...
Başarıya götüren prensipler - 1
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