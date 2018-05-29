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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Değişen sistem kaos getirdi

29 Mayıs 2018, Salı 19:30
Liseye geçiş sınavındaki aksaklıklara ve meydana gelen kaosa dikkat çeken Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ‘öğrenciler ve veliler telaşlı’ dedi.

Liseye Geçiş Sınavı ile ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın “değiştirin” talimatıyla başlayan kaos, sınava kısa süre kala tercih ve yerleştirme kılavuzunun da yayımlanmayacağının ortaya çıkması ile daha da büyüdü. Binlerce öğrenci ve veli, kılavuzun sınavdan 23 gün sonra yayımlanacak olması dolayısıyla cevapsız sorularla sınav aşamasına geldi. Birçok ailenin ev değiştirmesine sebep olan adres esaslı yerleştirme yerine MEB’in mezun olunan ortaokulu esas alacağı kuşkuları öğrenci ve velilerde telâş meydana getirdi. 

Kaos bitmiyor

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, ortaöğretime geçiş sınavının telâfisi olmayan ve çocukların geleceklerini belirleyecek nitelikte bir sınav olmasına karşın MEB’in “Sınav sistemi değişecek!” açıklamasının oluşturduğu kaosun devam ettiğinin altını çizdi. Eğitim Sen’in yaptığı çalışmaya göre, kılavuz yayımlanmadığı için öğrenci ve velilerin cevaplarını aradıkları sorular ve muhtemel cevapları şöyle:

Ev adresi değil, okul adresi mi?

Millî Eğitim Bakanlığı’nın ‘Merkezi ve Yerleştirme Öncesinde Okul Müdürlüklerinin, İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Öncelikle Yapması Gereken İş ve İşlemler’ açıkladığı takvim çerçevesinde “30 Nisan/11 Mayıs 2018 tarihleri arasında MEB okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinin 10. maddesi hükümlerine göre yerleştirme komisyonlarınca okulların fizikî kapasite ve ulaşım imkânları dikkate alınarak belirlenen kayıt alanlarına ilişkin güncellemelerin yapılması ve kayıt altına alınması gerekmektedir” denilmektedir. Bu takvim doğrultusunda öğrencilerin sınavsız mahalli yerleştirmelerinde ev adresi değil öğrencilerin okuduğu ortaokulun adresi esas alınacaktır. Yerleştirme kılavuzu açıklanmadan il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin okulları belirlemesi de işleyişe, hukuka aykırılık oluşturmaktadır.

9 okul türü yok

Yerleştirme kılavuzu açıklanmadığı için okul türlerinin belirlenmesi konusunda da belirsizlik sürmekte. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin’in basına yaptığı açıklama, mahalli yerleştirmede 9 lisenin belirleneceği, bu okulların 3’ünün Anadolu lisesi, 3’ünün imam hatip lisesi, 3’ünün de meslek lisesi olacağı yönündeydi. Ülke genelinde ilçeler ve nüfusu az olan iller başta olmak üzere pek çok yerde 9 lise türü bulunmamaktadır. Yalnızca bu durum bile öğrencilerin istemediği okullara zorunlu bırakılacağı anlamına gelmektedir.

İstanbul - Yeni Asya

Etiketler: meb, eğitim sistemi, liseye geçiş sınavı
Okunma Sayısı: 2016
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