Devamsızlık, takdir ve teşekküre engel

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, mazeretsiz devamsızlık süresi beş günü geçenler teşekkür ve takdir belgesi alamayacak.

MillÎ Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle hayata geçirilen bazı uygulamalar şöyle; “Mazeretsiz devamsızlık süresi beş günü geçenler teşekkür ve takdir belgesi alamayacak. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70’ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden, 70 ile 84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, orta öğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirecek.

İmam hatiplere ‘hafızlık’ programı eklendi

Disiplin suçlarında araştırma, inceleme, soruşturma süreci, ilgili okulların öğrenci ödül ve disiplin kurullarının iş birliği içerisinde yürütülecek. Okul değiştirme cezası kesinleşen öğrencinin diğer okula nakil işlemi gerçekleştirilinceye kadar geçen sürede öğrenci okula devam ettirilmeyecek ve bu süre devamsızlıktan sayılmayacak. Yönetmelik ile ayrıca yetenek sınavı ile öğrenci alan Anadolu imam hatip liselerindeki programlara ‘hafızlık’ programı da eklendi. Liselerde haftalık ders programı, öğretmenler kurulunda görüşüldükten sonra okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulacak. Haftalık ders programı hazırlanırken engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin bu durumları dikkate alınacak.

Başarı yükseltme sınavı kalktı

Başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için yapılan sınav kaldırıldı. Bakanlığın yeni düzenlemesi ile sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca yapılan ortak sınavlarla ilgili önemli bir karar alındı. Bu sınava katılan ve başarısını yükselten öğrenci sayısının az olması dolayısıyla sınavın amacına hizmet etmediği taleplerinin yoğunluğu tesbit edildiğinden bu sınavlar kaldırıldı.

Engelli öğretmenler nöbet görevinden muaf tutulacak

Hamile öğretmenlere, hamileliğin 24’üncü haftasından itibaren ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmeyecek. Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenler nöbet görevinden muaf tutulacak. Ancak, engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerden istekli olanların nöbetlerinin belirlenmesinde tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılacak.”

***

Bakan Selçuk, 1 milyon öğretmene seslenecek

MİllÎ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018-2019 eğitim öğretim yılı meslekî çalışma programının başladığı 3 Eylül 2018 Pazartesi günü, TRT Haber ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden canlı yayınla yaklaşık 1 milyon öğretmene hitap edecek. Millî Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, öğretmenlere yönelik 3-14 Eylül’de yapılacak meslekî çalışma programının 3 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağı belirtildi. Buna göre, Bakan Selçuk, 2018-2019 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma programının başladığı 3 Eylül Pazartesi günü, TRT Haber ve EBA üzerinden canlı yayınla okullarda dersbaşı hazırlığı yapan yaklaşık 1 milyon öğretmene seslenecek.