Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme tercihleri başladı

Dikey Geçiş Sınavı (2018-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2018-DGS'de ek yerleştirme tercihinde bulunacak adaylar, başvurularını, 16 Ekim'e kadar bireysel olarak, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile yapabilecek.

DGS, meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenleniyor.