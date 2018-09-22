Dindar gençler daha mutlu

ABD’de yapılan bir araştırmada, ibadetlerini yerine getirerek yetiştirilen çocuk ve gençlerin ilerleyen yaşlarda fiziki ve zihni olarak daha sağlıklı ve mutlu olduğu ortaya çıktı.

Harward T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu tarafından yapılan ve American Journal of Epidemiology dergisinde yayımlanan araştırmada, bilim insanları, ailesi ile veya kendi başına dinî törenlere katılan 8-14 yaş grubundaki yaklaşık 5 bin kişinin 20’li yaşlarına kadar geçirdikleri fizikî ve zihnî gelişimini izledi. Araştırma sonucunda, haftada en az bir kez dini hizmete katılan çocuk veya gençlerin, 20’li yaşlarına geldiğinde, dinî hizmetlere hiç katılmamış olanlara göre yüzde 18 daha fazla mutlu olduklarını bildirdikleri kaydedildi.

Duygularını daha iyi yönlendiriyorlar

Aynı şekilde dinî ibadetlere katılan çocuk ve ergenlerin, 20’li yaşlarında, gönüllü çalışmalara katılımının yüzde 30 daha fazla ve uyuşturucu kullanmaya yatkınlıklarının da yüzde 33 daha az olduğu tesbit edildi. Araştırmada, her gün ibadet eden veya meditasyon yapanların, yapmayanlara göre hayattan daha fazla tatminkâr olduğu, duygularını daha iyi yönlendirdiği ve daha fazla affedici olduğu ortaya konuldu. Çalışmanın yazarı Ying Chen, söz konusu bulguların sağlıklı davranışlar ve aile olma konusundaki anlayışlar için çok önemli olduğunu belirterek, “Bu çalışma gösteriyor ki, çocukların dindar olarak yetiştirilmesinin sağlık konusundaki davranışları, akıl sağlıkları, genel olarak mutlu olma ve iyi halleri üzerinde güçlü bir etkisi var” ifadesini kullandı.