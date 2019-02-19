Diploma zamanı geçiyor

Milli Eğitim (meb) Bakanı Ziya Selçuk, “Diplomaların giderek önemsizleştiği bir döneme doğru gidiyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim faaliyetlerinin sadece akademik olarak diplomalarla ilgili olmadığını ifade ederek, “Diplomaların giderek önemsizleştiği bir döneme doğru gidiyoruz. Artık beceri ve yetkinlik temelli bakış açısıyla, diploma yerine sürekli olarak, günlük, aylık, yıllık olarak değişen ihtiyaçları karşılayan sertifika sistemleri gibi yaklaşımlarla insanların belirli bir süre diplomayı beklemeden kendilerini yenileme ihtiyaçlarını karşıladığı, sertifikaları biriktirerek bunları diplomaya dönüştürdüğü bir döneme doğru gidiyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2018 Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Programı kapsamında belirlenen öğrencilere yönelik “Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri”, MEB Şura Salonu’nda düzenlendi.

Eğitim muhtevası kökünden değişiyor

Programda öğrencilere seslenen Selçuk, öğrencilerin zihinlerinde dünyanın gittiği büyük kırılmaya yönelik yeni bir bakış olması gerektiğine işaret ederek, “Bizleri önümüzdeki süreçte, geçmişteki yüzyıldan çok farklı bir 10 yıl bekliyor. Bizim tekillik çağı dediğimiz, dijital, biyolojik ve fiziksel olanın aynı bedende vücutlanacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Bu dünya tarihinde hiç olmadı. Böyle bir dönem, bildiğimiz bütün teknolojileri, bilimsel birikimi, sosyal hayatı, eğitim muhtevasını tümünden köküyle değiştirecek bir değişim” diye konuştu.

Ahlak önemli

Selçuk, yurt dışına gidecek öğrencilerin ahlaki sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, ahlaka dayanmayan bilim anlayışının dünyanın etik zeminden yoksun olmasına ve bilimin sermayenin aracı haline getirilmesine yol açabileceğini söyledi.