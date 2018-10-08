Diyanet her ilde yurt açmak istiyor

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyet Başkanı Ali Erbaş, beş yıl içerisinde her ilde yurt açmayı hedeflediklerini bildirdi.

TDV Konferans Salonu’nda düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı 2018-2019 Akademik Yıl Açılış Programı’na katılan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, TDV’nin kurulduğundan beri eğitim ve kültür hizmetlerinin öncelikli faaliyet alanı gördüğünü belirtti. Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ali Erbaş, “4 bin öğrenci yurt kapasitemiz 8 bine çıktı. Beş yıllık hedefimiz, 81 ilimizin tamamında yurt yapmak” dedi. AA

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