Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'gençlerimize sahip çıkalım' çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Çocuklarımız, gençlerimiz bize, Rabb'imizin en büyük emanetidir. Çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkacağız. Sahip çıkmazsak bunun vebali, azabı çetin olur. Bunları birbirimize telkin etmemiz gerekiyor" dedi.

"İl Buluşmaları" programı kapsamında Van'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, din görevlileriyle basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Sıhke Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Vatandaşlarla da sohbet eden Erbaş, ardından Hz. Ömer Camisi'nde öğle namazı kıldırdı.

Cemaate namazdan önce vaaz veren Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ramazan ayında Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde irşad programları düzenlediklerini söyledi.

Çocukların, gençlerin İslam yolunda yürüyebilmeleri için gerekli eğitimi almalarına yardımcı olmak gerektiğini anlatan Erbaş, "Çocuklarımız, gençlerimiz bize Allah'ın en büyük nimeti, Rabb'imizin en büyük emanetidir." ifadesini kullandı.

Erbaş, çocuklara, gençlere sahip çıkacaklarını belirterek, şunları söyledi:

Sahip çıkmazsak bunun vebali, azabı çetin olur. Bunları birbirimize telkin etmemiz gerekiyor. Çocuklara karakter oluşumlarında, İslami bir kişilik kazanmaları noktasında katkı sağlamazsak, onlara yardımcı olmazsak bunun hesabını veremeyiz. O yüzden İslam ile alakası olmayan, hatta İslam'a düşman olan, dinden uzak, Kur'an'dan uzak, camiye yolu düşmeyen, camilerden uzak yaşayan, cami deyince tüyleri diken diken olan bazı insanlar onların üzerinde etkili olur ve camiye de gelmezler, Kur'an'dan da uzak dururlar. İslam'ın istemediği bir istikamete giderler. Bunların da hesabını anne ve babalar olarak bizler veririz. O yüzden 25 Haziran'dan itibaren yaz Kur'an kurslarımız başlıyor. Çocuklarımız camilerimize cıvıl cıvıl gelsinler. Kur'an'ı, inancımızı, itikadi konuları, ibadet esaslarını, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır, gusül abdesti nasıl alınır bunları öğrensinler."

Camide vatandaşlarla selamlaşan Erbaş, ardından Türkiye Diyanet Vakfı Van Şubesini ziyaret etti.