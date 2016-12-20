e-YDS sınav giriş belgeleri yayımlandı

02-16 Aralık tarihleri arasında başvurusu alınan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2016/12) giriş belgeleri yayımlandı. Peki e-YDS giriş yerleri nasıl öğrenilir?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2016/12) başvuruları 02-16 Aralık 2016 tarihleri arasında alındı. Başvuru yapan adayların sınava girecekleri yerler belli oldu. İşte e-YDS sınav giriş yerleri ve tüm detaylar...
e-YDS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI
ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 24 Aralık 2016 tarihinde saat 14:00’de uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavına (e-YDS 2016/12) başvuruda bulunan adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.
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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar, sınav sonuçlarını, 24 Aralık 2016 tarihinde ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecek.