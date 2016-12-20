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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

e-YDS sınav giriş belgeleri yayımlandı

20 Aralık 2016, Salı 14:45
02-16 Aralık tarihleri arasında başvurusu alınan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2016/12) giriş belgeleri yayımlandı. Peki e-YDS giriş yerleri nasıl öğrenilir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2016/12) başvuruları 02-16 Aralık 2016 tarihleri arasında alındı. Başvuru yapan adayların sınava girecekleri yerler belli oldu. İşte e-YDS sınav giriş yerleri ve tüm detaylar...

e-YDS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 24 Aralık 2016 tarihinde saat 14:00’de uygulanacak olan   Elektronik Yabancı Dil Sınavına  (e-YDS 2016/12) başvuruda bulunan adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.

SINAV GİRİŞ YERLERİNİZİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  internet adresinden edineceklerdir.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, sınav sonuçlarını, 24 Aralık 2016 tarihinde ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecek.

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