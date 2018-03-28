Eğitim-Bir-Sen’den performans protestosu

Eğitim-Bir-Sen üyesi bir grup, “Öğretmen Performans Değerlendirme” taslağını protesto etti.

Sultanahmet’te bulunan İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan sendika üyeleri, üzerinde, “öğretmenine değer ver”, “performansa hayır”, “yüz yüze bakanları karşı karşıya getirme”, “Alo 147 kapatılsın” yazılı döviz ve balonlar taşıdı. Balonlar, daha sonra gökyüzüne bırakıldı. Gruptakiler daha sonra “öğretmene not verme, öğretmene değer ver”, “öğretmene dokunma, geleceği karatma”, “performans getirme, öğretmeni küstürme” “sözleşmeli değil, kadrolu istihdam”, “sendika alanda, öğretmenin yanında” şeklinde sloganlar atarak, “Millî Eğitim Bakanlığı performans değerlendirme karnesi ile öğretmen örselenmemeli, önemsenmeli” yazılı pankart açtı. Grup, yapılan açıklamanın ardından dağıldı. AA

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