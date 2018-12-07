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'Eğitim, ekonomi ve demokrasiyle ilerler'

07 Aralık 2018, Cuma 15:56
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Eğer eğitim kendi bağımsızlığını ilan eder ve kendi uygulamalarını ortaya koyarsa eğitim kurumu ölü dokuya dönüşür. Bundan dolayı eğitim kurumunun iktisadi hayatla birebir eşleşmesinde yarar var." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğer eğitim kendi bağımsızlığını ilan eder ve iktisadi taraftan kopuk bir şekilde kendi uygulamalarını ortaya koyarsa eğitim kurumu içe kapanık, üretim kapasitesini yitirmiş ölü dokuya dönüşür. Bundan dolayı eğitim kurumunun iktisadi hayatla birebir eşleşmesinde yarar var." dedi.

Bakan Selçuk, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ülkelerin küresel ve milli eksenlerinin birbiriyle uyumlu şekilde hareket etmesinin önemini vurgulayarak, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, her iki ekseni de dikkate alan bir çalışma ortaya koyduklarını belirtti.

Dünyada gelecek 20-30 yıl içinde dördüncü büyük kırılmanın yaşanmasının beklendiğini söyleyen Selçuk, bu kırılmanın, ekonomi ve eğitimi yakından ilgilendirdiğini ifade etti.

Selçuk, eğitimin, ekonomi ve demokrasi ile ilerlemesi gerektiğini aktararak "Eğer eğitim kendi bağımsızlığını ilan eder ve iktisadi taraftan kopuk bir şekilde kendi uygulamalarını ortaya koyarsa eğitim kurumu içe kapanık, üretim kapasitesini yitirmiş ölü dokuya dönüşür. Bundan dolayı eğitim kurumunun iktisadi hayatla birebir eşleşmesinde yarar var. Bu eşleşme birebir olmadığında, eğitimin ve ekonominin üretme potansiyeli birbiriyle uzlaşmayacaktır." dedi.

Toplumun eğitimle ilgili belirsizlik yaşamaması ve gelecek süreci görme imkanı bulması için 2023 Eğitim Vizyonu'nu ortaya koyduklarını hatırlatan Selçuk, "Eğer biz ilkokulda, ortaokulda ekonominin gerekliliklerini, öğretim sürecine yansıtamazsak o zaman biz sadece belirli sınavlarda başarılı olan çocukları anlamak ve onların sınav sonuçlarını değerlendirmek ile yetinmiş oluruz. Bizim yapmamız gereken şey, öğrendiklerini sınav sonuna kadar unutmayan çocuklara başarılı demek değil, öğrencilerin bir yaşam yolculuğu olarak onlara eşlik edecek içeriklerle karşılaşmalarını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Selçuk, bu kapsamda dijital, teknik, sosyal ve duygusal becerilerin yeniden tasarlanması gerektiğini kaydederek, ekonomik ve demokratik hayatla eş güdümlü şekilde eğitim sisteminde ufuk açacak bir tasarımın uygulanmaya konulması için çalıştıklarını ifade etti.

 

AA

Etiketler: eğitim, ekonomi, Ziya Selçuk, okul
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